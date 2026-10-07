Olivares anticipó un crecimiento moderado para el próximo año y confirmó que Santa Fe ya diagrama el Presupuesto 2027

El ministro de Economía confirmó que el proyecto está en elaboración y que será enviado a la Legislatura “en tiempo y forma”. También planteó que la Provincia deberá generar condiciones para aprovechar el crecimiento previsto.

El Gobierno de Santa Fe ya comenzó a elaborar el proyecto de Presupuesto 2027 , con el objetivo de enviarlo a la Legislatura provincial dentro de los plazos establecidos. El ministro de Economía, Pablo Olivares , confirmó que el Ejecutivo trabaja sobre los lineamientos del Presupuesto nacional y las principales variables macroeconómicas que marcarán el próximo ejercicio.

Durante la apertura de la Semana Comex , el funcionario explicó que actualmente se están relevando las necesidades de los distintos organismos y ministerios provinciales para avanzar en la formulación del proyecto.

“La Constitución prevé un plazo para presentación; estamos formulándolo. Estamos viendo los lineamientos del presupuesto nacional a los fines de analizar las pautas macroeconómicas”, señaló Olivares.

El ministro agregó que también se encuentran analizando las solicitudes de las diferentes áreas del Estado provincial. La intención, aseguró, es completar el proyecto y remitirlo al Poder Legislativo “en tiempo y forma”.

Olivares anticipó un crecimiento moderado para 2027

Uno de los ejes planteados por Olivares fue el escenario económico que podría atravesar el país durante el próximo año. En ese sentido, mencionó las proyecciones de los pronosticadores independientes relevados por el Banco Central y anticipó un escenario de crecimiento, aunque sin una expansión significativa.

“Los pronosticadores independientes, que son los que publica el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, están planteando un posible 2027 con un crecimiento moderado”, explicó.

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Y agregó: “No prevén un crecimiento de alta tasa, pero sí un crecimiento moderado”.

Frente a esta perspectiva, Olivares sostuvo que Santa Fe deberá trabajar para aprovechar al máximo las oportunidades que pueda generar el contexto macroeconómico. En ese marco, destacó tres herramientas sobre las que la Provincia puede intervenir: infraestructura, financiamiento y reducción de la carga tributaria.

“Tenemos que hacer todo lo posible, por lo menos en lo meso, que es lo que trabajamos nosotros en lo provincial, lo meso y lo sectorial”, afirmó.

Según explicó, el objetivo es “darle a los distintos sectores la infraestructura, el financiamiento y la baja de carga tributaria que necesitan, para aprovechar lo máximo posible lo que esa macroeconomía les brinda”.

El debate por las partidas del Presupuesto nacional

Olivares también fue consultado por las partidas que podrían contemplarse en el Presupuesto nacional 2027, particularmente en materia de infraestructura y transporte para Santa Fe.

El ministro señaló que se trata de una discusión que deberá darse en el Congreso, aunque remarcó que históricamente la provincia tuvo una baja participación en las partidas nacionales destinadas a obras de infraestructura.

“Es un tema que seguramente se discutirá en el Congreso”, sostuvo.

En este punto, sin embargo, Olivares consideró que el debate no debería limitarse exclusivamente a la obra pública y el transporte. También puso el foco en las partidas destinadas a sectores sociales que actualmente atraviesan dificultades.

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“No es solamente infraestructura: también hay sectores que están atravesando dificultades, y creo que la discusión también va a pasar por ahí”, afirmó.

El equilibrio de las cuentas nacionales, otro eje

Más allá de las partidas específicas que puedan contemplarse para Santa Fe, el ministro de Economía provincial destacó la importancia de sostener el equilibrio de las cuentas nacionales como condición para mejorar el escenario económico.

“Lo más importante es que las condiciones macroeconómicas para el año que viene sean las mejores”, planteó Olivares.

En esa línea, definió al equilibrio presupuestario nacional como “una conquista que se ha logrado y que hay que sostener”.

Para el funcionario, mantener ese equilibrio será uno de los elementos centrales del escenario económico de 2027, mientras la Provincia avanza con la elaboración de su propio presupuesto y define las prioridades de gasto e inversión para el próximo ejercicio.

El proyecto deberá incorporar las variables macroeconómicas nacionales, las proyecciones de ingresos y gastos y las demandas de los distintos ministerios y organismos provinciales antes de ser enviado a la Legislatura.