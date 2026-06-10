Uno Santa Fe | Política | oposición

La oposición apuntó contra la maniobra de Adorni y le exigió la declaración jurada

Legisladores y representantes de diversas fuerzas políticas se manifestaron en contra del jefe de Gabinete y esperan aún que presente la documentación pertinente.

10 de junio 2026 · 18:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La oposición apuntó contra la maniobra de Adorni y le exigió la declaración jurada

La oposición apuntó contra la maniobra de Adorni y le exigió la declaración jurada

Referentes y legisladores nacionales de la oposición apuntaron contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti por haberse adherido al Régimen Simplificado de Ganancias y le exigieron que presente la declaración jurada que tiene como fecha tope el lunes 15.

Esteban Paulón de Hacemos Nuestro País; Nicolás Trotta e Itaí Hagman del peronismo; y Pablo Juliano y Martín Lousteau de la Unión Cívica Radical (UCR) repudiaron la postura que tomó el funcionario libertario respecto a la documentación perteneciente a su patrimonio, y la dilatación en el tiempo de su presentación ante la Justicia, en medio de la investigación que atraviesa por enriquecimiento ilícito.

"Un límite a la avivada de los Adorni. Que se termine la joda libertaria. El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven los fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública. Presenté un proyecto para excluir de este régimen a funcionarios de todos los poderes del Estado y sus familiares directos desde 2 años antes de ingresar a la función pública. No más Betinas ni Manueles", manifestó Paulón en sus redes sociales.

Por su parte, Trotta sostuvo que la inocencia fiscal promovida por el Gobierno Nacional "no resuelve la inocencia penal de Adorni" y señaló que "resulta llamativo" que uno de sus "principales impulsores" sea el mismo que "debe explicar inconsistencias en su propia declaración jurada".

"Mientras millones de argentinos cumplen con sus obligaciones y hacen un enorme esfuerzo para sostenerse en medio de la crisis, el oscuro Jefe de Gabinete parece intentar ordenar con matemática creativa lo que debería explicar con absoluta transparencia", agregó el diputado peronista.

Manuel Adorni y su esposa se acogen a la "inocencia fiscal" pero aseguran que no declararán dólares

Su compañero de bloque, Hagman adhirió a su planteamiento y tomó una frase que dijo el mismo jefe de Gabinete respecto al nuevo esquema sobre las divisas estadounidenses: "Tus dólares, tu decisión... el tipo hablaba para el living de su casa", añadió.

Por su parte, el diputado radical Juliano indicó que tanto el Adorni como María Josefina Rouillet, la esposa de Federico Sturzenegger, "se acogen a la mal llamada inocencia fiscal" y que ese accionar "confirma" que la gestión del presidente Javier Milei está conformada por "una manga de evasores".

"Mientras la gente se preparaba para Navidad aprobaron una ley hecha a medida de su impunidad. Nuestro bloque se opuso porque este 'perdón' fiscal va a beneficiar narcos y lavadores de dinero. La Argentina de Milei está diseñada para negocios turbios", aseguró en su cuenta de X.

Lousteau recordó que, este martes, afirmó que el ex vocero presidencial junto a su esposa "iban a inscribirse al régimen de inocencia fiscal" antes de que esa información se difundiera públicamente.

"Es un blanqueo a medida de los más ricos, te perdonan el pasado y no miran de dónde salió el patrimonio. Que la inocencia te valga, Manuel", concluyó.

En tanto, el presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, cuestionó a Adorni y afirmó: “La honestidad no se pregona, se demuestra: si no tenés nada para esconder, andá y presentá la declaración jurada, si no tenés nada que esconder no te metas en la Ley de Inocencia fiscal”.

“Tiene que cumplir con lo que dijeron que era terminar con la casta y con los privilegios y hoy tenemos un jefe de Gabinete que no puede mostrar su declaración jurada”, agregó Chiarella.

oposición Adorni declaración
Noticias relacionadas
Senado de la Nación: aprobaron el pliego de Verónica Michelli con respaldo del peronismo y bloques dialoguistas

Con apoyo del peronismo y bloques dialoguistas, el Senado de la Nacion aprobó el pliego de Verónica Michelli

La Legislatura suspendió a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género

La Legislatura suspendió a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género

Javier Milei brindó un discurso en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

Milei denunció que la izquierda buscará "sembrar el miedo" en 2027

La exministra de Seguridad y senadora nacional, Patricia Bullrich

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse del gobierno por un pliego judicial

Lo último

Docentes universitarios de Santa Fe definen si aceptan la oferta del Gobierno y sostienen que la ley de Financiamiento no se negocia

Docentes universitarios de Santa Fe definen si aceptan la oferta del Gobierno y sostienen que la ley de Financiamiento "no se negocia"

Estafas virtuales a santafesinos: detuvieron en Buenos Aires a tres miembros de una banda que robó casi $35 millones

Estafas virtuales a santafesinos: detuvieron en Buenos Aires a tres miembros de una banda que robó casi $35 millones

El policía baleado en Liceo Norte estaba en servicio activo y desde Seguridad advirtieron: Si es un delincuente, será exonerado

El policía baleado en Liceo Norte estaba en servicio activo y desde Seguridad advirtieron: "Si es un delincuente, será exonerado"

Último Momento
Docentes universitarios de Santa Fe definen si aceptan la oferta del Gobierno y sostienen que la ley de Financiamiento no se negocia

Docentes universitarios de Santa Fe definen si aceptan la oferta del Gobierno y sostienen que la ley de Financiamiento "no se negocia"

Estafas virtuales a santafesinos: detuvieron en Buenos Aires a tres miembros de una banda que robó casi $35 millones

Estafas virtuales a santafesinos: detuvieron en Buenos Aires a tres miembros de una banda que robó casi $35 millones

El policía baleado en Liceo Norte estaba en servicio activo y desde Seguridad advirtieron: Si es un delincuente, será exonerado

El policía baleado en Liceo Norte estaba en servicio activo y desde Seguridad advirtieron: "Si es un delincuente, será exonerado"

Ante la ola de robos, avenida Blas Parera tendrá controles hasta las 21, más patrullajes y cámaras con IA

Ante la ola de robos, avenida Blas Parera tendrá controles hasta las 21, más patrullajes y cámaras con IA

Universitarios cerraron con el Gobierno una recomposición del 24,33%: cómo quedan los salarios tras el acuerdo

Universitarios cerraron con el Gobierno una recomposición del 24,33%: cómo quedan los salarios tras el acuerdo

Ovación
El Club Atlético Colón será escenario de una gran velada boxística

El Club Atlético Colón será escenario de una gran velada boxística

Daniel Vila le puso precio a Sebastián Villa y le mandó un mensaje a Riquelme

Daniel Vila le puso precio a Sebastián Villa y le mandó un mensaje a Riquelme

Uruguay llegó a México para disputar el Mundial y Marcelo Bielsa volvió a dar la nota

Uruguay llegó a México para disputar el Mundial y Marcelo Bielsa volvió a dar la nota

Didier Deschamps reconoció que Francia es favorita a ganar el Mundial

Didier Deschamps reconoció que Francia es favorita a ganar el Mundial

Tottenham presentó al defensor argentino Marcos Senesi

Tottenham presentó al defensor argentino Marcos Senesi

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco