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Manuel Adorni y su esposa se acogen a la "inocencia fiscal" pero aseguran que no declararán dólares

Bettina Angeletti ingresó al régimen simplificado de Ganancias, según consta en Arca. Manuel Adorni también lo hará. En los próximos días presentarán sus declaraciones juradas

10 de junio 2026 · 09:46hs
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Manuel Adorni y su esposa se acogen a la inocencia fiscal pero aseguran que no declararán dólares

Manuel Adorni y su esposa se acogen a la "inocencia fiscal" pero aseguran que no declararán dólares

La esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, ingresó al régimen simplificado de Ganancias de la Ley 27.799, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). Desde su última modificación reglamentaria, la normativa contempla, la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, contemplado en el régimen de inocencia fiscal.

Sin embargo, fuentes oficiales afirman que no habrá una suerte de “blanqueo” o depósito de dólares que antes no estaban declarados. Si el matrimonio Adorni-Angeletti debe explicar un crecimiento patrimonial, no será por esa vía.

El jefe de Gabinete tiene decidido ingresar al mismo régimen al que adhirió su esposa. Esto podría materializarse en cuestión de horas en la página de Arca, donde solo se puede consultar la constancia de manera libre.

La mujer de Manuel Adorni solicitó acogerse a la Ley 27.799

La constancia oficial, vigente hasta el 9 de junio, indica que Angeletti solicitó acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. El dato fue publicado por el periodista Hugo Alconado Mon en La Nación.

Manuel Adorni inocencia fiscal declaración jurada Arca

Una fuente oficial del entorno de Manuel Adorni consultada por Infobae confirmó la información, pero marcó la versión oficial del suceso: “Se trató solo de eso. Bettina [Angeletti] se anotó al régimen simplificado de Ganancias. Ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera más simplificada, porque la declaración te la hace el fisco y no la hacé quien aplica. Se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal”.

La misma fuente adelantó que el jefe de Gabinete hará lo propio en las próximas horas.

El régimen permite a Arca predeterminar el impuesto a partir de la información existente en su base de datos, pudiendo el ciudadano revisar, editar o confirmar la Declaración Jurada.

Manuel Adorni Arca Inocencia Fiscal

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