Colón, con la obligación de hacerse fuerte en el Brigadier López para sostener la ilusión

Para muchos llegar al Reducido sería un milagro, pero los números aún dan y Colón se jugará todo sabiendo que es clave no dejar ir puntos en el Brigadier López

Colón afrontará este domingo un nuevo compromiso en el estadio Brigadier López , con la obligación de ganar ante Agropecuario por la fecha 26 del grupo B de la Primera para seguir alimentando, aunque sea con lo justo, la esperanza de meterse en el Reducido .

En una campaña plagada de frustraciones, el Sabalero no logra hacerse fuerte en su casa –menos de visitante– y eso se refleja con crudeza en los números.

Colón y la cuenta pendiente en el Brigadier López

Hasta el momento, disputó 12 partidos como local en la Primera Nacional: ganó apenas cinco, empató dos y perdió los otros cinco. Es decir, sumó 17 puntos sobre 36 posibles, con una efectividad del 47%, muy por debajo de lo que se espera de un equipo que representa a una institución de enorme peso en la categoría. En su última presentación perdió contra Gimnasia de Mendoza, por lo que está la misión de cortar la racha también de dos derrotas en fila si se suma el revés en Jujuy.

estadio brigadier lópez.jpeg Colón precisa hacerse fuerte de local en la recta final.

Lejos de ser una fortaleza, el Brigadier se volvió terreno hostil para un Colón que no logra consolidar una identidad ni resultados. En esta edición de la Primera Nacional, todos parecen querer "mojarle la oreja" al conjunto santafesino, que no ha podido aprovechar su localía como trampolín para salir del fondo y meterse en la conversación de los protagonistas.

Ahora, ante Agropecuario, que llega con una preocupante racha de 20 partidos sin ganar como visitante, no hay margen de error: solo sirve ganar. Cualquier otro resultado podría terminar de sepultar las pocas ilusiones que le quedan al pueblo rojinegro en este torneo para el olvido.