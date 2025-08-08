Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, con la obligación de hacerse fuerte en el Brigadier López para sostener la ilusión

Para muchos llegar al Reducido sería un milagro, pero los números aún dan y Colón se jugará todo sabiendo que es clave no dejar ir puntos en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2025 · 14:12hs
Colón, con la obligación de hacerse fuerte en el Brigadier López para sostener la ilusión

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón afrontará este domingo un nuevo compromiso en el estadio Brigadier López, con la obligación de ganar ante Agropecuario por la fecha 26 del grupo B de la Primera para seguir alimentando, aunque sea con lo justo, la esperanza de meterse en el Reducido.

• LEER MÁS: Colón tiene prohibido tirar la toalla: la grandeza y los colores que imponen seguir soñando

En una campaña plagada de frustraciones, el Sabalero no logra hacerse fuerte en su casa –menos de visitante– y eso se refleja con crudeza en los números.

• LEER MÁS: Minella espera por el Pulga Rodríguez y Bernardi en Colón

Colón y la cuenta pendiente en el Brigadier López

Hasta el momento, disputó 12 partidos como local en la Primera Nacional: ganó apenas cinco, empató dos y perdió los otros cinco. Es decir, sumó 17 puntos sobre 36 posibles, con una efectividad del 47%, muy por debajo de lo que se espera de un equipo que representa a una institución de enorme peso en la categoría. En su última presentación perdió contra Gimnasia de Mendoza, por lo que está la misión de cortar la racha también de dos derrotas en fila si se suma el revés en Jujuy.

estadio brigadier lópez.jpeg
Col&oacute;n precisa hacerse fuerte de local en la recta final.

Colón precisa hacerse fuerte de local en la recta final.

Lejos de ser una fortaleza, el Brigadier se volvió terreno hostil para un Colón que no logra consolidar una identidad ni resultados. En esta edición de la Primera Nacional, todos parecen querer "mojarle la oreja" al conjunto santafesino, que no ha podido aprovechar su localía como trampolín para salir del fondo y meterse en la conversación de los protagonistas.

• LEER MÁS: Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Ahora, ante Agropecuario, que llega con una preocupante racha de 20 partidos sin ganar como visitante, no hay margen de error: solo sirve ganar. Cualquier otro resultado podría terminar de sepultar las pocas ilusiones que le quedan al pueblo rojinegro en este torneo para el olvido.

Colón Brigadier López Reducido
Noticias relacionadas
oficial prefederal: alma juniors freno el andar de colon (sj)

Oficial Prefederal: Alma Juniors frenó el andar de Colón (SJ)

bernardi no se resigna colon: no hay margen y debemos ganar todo lo que queda

Bernardi no se resigna Colón: "No hay margen y debemos ganar todo lo que queda"

martin minella le respondio a marcos diaz: el respeto y los valores los deben tener todos

Martín Minella le respondió a Marcos Díaz: "El respeto y los valores los deben tener todos"

minella metio mano en colon para jugarse todo ante agropecuario

Minella metió mano en Colón para jugarse todo ante Agropecuario

Lo último

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Último Momento
El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Gareca elevó las dudas sobre el futuro de Scaloni como DT

Gareca elevó las dudas sobre el futuro de Scaloni como DT

Ovación
Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Desvaux: Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron

Desvaux: "Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron"

Pipo Desvaux, sin filtro: No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música