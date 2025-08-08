Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Gareca elevó las dudas sobre el futuro de Scaloni como DT

Ricardo Gareca, quien dejó sus funciones como entrenador de Chile, analizó el presente y lo que se viene en la carrera Lionel Scaloni en Argentina

8 de agosto 2025 · 14:38hs
Lionel Scaloni se prepara para dirigir lo que será su segundo Mundial como entrenador de la Selección Argentina. Y mientras puertas adentro ultima detalles para definir la lista de los convocados a la máxima cita, el oriundo de Pujato sigue cosechando elogios.

En esta ocasión, el encargado de referirse a la carrera de DT de la Albiceleste fue Ricardo Gareca. El Tigre, de último paso por la Selección de Chile (con la que no logró clasificarse al Mundial 2026), analizó la carrera del hombre de 47 años.

La visión de Gareca sobre Scaloni en Argentina

En medio de la entrevista que brindó para el canal de Los Edul, Gareca no dudó y lanzó: “La capacidad de Scaloni es indiscutible, lo que pasa es que es tan joven… Y lo único que ha hecho es ser exitoso. Arrancó y no paró más. Y a nivel de selección”.

“La carrera de él recién comienza. ¿Cuál es su trayectoria como entrenador? Argentina. Entonces no se puede saber cómo va a responder. Uno deduce que no va a tener problemas. La clave del entrenador son las decisiones. Dónde me meto y dónde no. Lo de él va a ser elegir bien dónde se va a meter“, sumó el Tigre.

Sobre cuál podría ser la idea del DT a la hora de elegir un equipo, resaltó: “Scaloni, hoy o mañana, la determinación que tome va a ser importante para que él pueda seguir sosteniéndose. ¿Con qué? Con grandes jugadores, con equipos que le presenten la oportunidad de pelear y ganar campeonatos, plasmar una idea. Eso va a ser muy importante”.

Al ser consultado sobre los mejores directores técnicos de nuestro país, Gareca destacó: “Marcelo Gallardo, Miguel Ángel Russo, son técnicos muy importantes. Diego Simeone se mantiene hace 20 años en Atlético de Madrid y es uno de los técnicos mejor pagos del mundo”.

“Yo creo que Argentina tiene grandísimos entrenadores. Uno se quedaría corto eligiendo con la cantidad que hay y que dan resultados. Mirá el caso de Gustavo Alfaro, que llegó a Paraguay y revolucionó todo”, sentenció el Tigre.

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Gareca elevó las dudas sobre el futuro de Scaloni como DT

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Desvaux: "Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron"

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música