Gareca elevó las dudas sobre el futuro de Scaloni como DT

Ricardo Gareca, quien dejó sus funciones como entrenador de Chile, analizó el presente y lo que se viene en la carrera Lionel Scaloni en Argentina

Lionel Scaloni se prepara para dirigir lo que será su segundo Mundial como entrenador de la Selección Argentina . Y mientras puertas adentro ultima detalles para definir la lista de los convocados a la máxima cita, el oriundo de Pujato sigue cosechando elogios.

En esta ocasión, el encargado de referirse a la carrera de DT de la Albiceleste fue Ricardo Gareca . El Tigre, de último paso por la Selección de Chile (con la que no logró clasificarse al Mundial 2026), analizó la carrera del hombre de 47 años.

La visión de Gareca sobre Scaloni en Argentina

En medio de la entrevista que brindó para el canal de Los Edul, Gareca no dudó y lanzó: “La capacidad de Scaloni es indiscutible, lo que pasa es que es tan joven… Y lo único que ha hecho es ser exitoso. Arrancó y no paró más. Y a nivel de selección”.

“La carrera de él recién comienza. ¿Cuál es su trayectoria como entrenador? Argentina. Entonces no se puede saber cómo va a responder. Uno deduce que no va a tener problemas. La clave del entrenador son las decisiones. Dónde me meto y dónde no. Lo de él va a ser elegir bien dónde se va a meter“, sumó el Tigre.

Sobre cuál podría ser la idea del DT a la hora de elegir un equipo, resaltó: “Scaloni, hoy o mañana, la determinación que tome va a ser importante para que él pueda seguir sosteniéndose. ¿Con qué? Con grandes jugadores, con equipos que le presenten la oportunidad de pelear y ganar campeonatos, plasmar una idea. Eso va a ser muy importante”.

Al ser consultado sobre los mejores directores técnicos de nuestro país, Gareca destacó: “Marcelo Gallardo, Miguel Ángel Russo, son técnicos muy importantes. Diego Simeone se mantiene hace 20 años en Atlético de Madrid y es uno de los técnicos mejor pagos del mundo”.

“Yo creo que Argentina tiene grandísimos entrenadores. Uno se quedaría corto eligiendo con la cantidad que hay y que dan resultados. Mirá el caso de Gustavo Alfaro, que llegó a Paraguay y revolucionó todo”, sentenció el Tigre.