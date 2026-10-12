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La cárcel de alto perfil "El Infierno" necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, confirmó que la mayoría de los aspirantes a formar parte del servicio penitenciario proviene del centro-norte provincial y reconoció las dificultades que generan los traslados al sur.

12 de octubre 2026 · 15:27hs
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La cárcel de alto perfil El Infierno necesitará casi 800 agentes y prevén habilitarla en mayo de 2027

La cárcel de alto perfil "El Infierno" necesitará casi 800 agentes y prevén habilitarla en mayo de 2027

La ampliación de las cárceles en Santa Fe demanda mucho más que la construcción de nuevos pabellones. El plan penitenciario provincial contempla 7.200 plazas y la incorporación de unos 2.500 agentes, necesarios para poner en funcionamiento las nuevas unidades.

Entre ellas se encuentra la cárcel de alto perfil conocida como “El Infierno” en Piñero, que requerirá casi 800 efectivos y cuya habilitación está prevista para mayo de 2027.

Así lo explicó la secretaria de Asuntos Penales de la provincia, Lucía Masneri, quien señaló que la incorporación de personal debe avanzar en paralelo con las obras. La funcionaria precisó que la formación de los agentes demanda seis meses de internado en la Escuela Penitenciaria y que, para las unidades de alto perfil, también se necesita una capacitación específica.

“Pensar en 7.200 plazas sin los 2.500 agentes que son necesarios para esas unidades sería casi un sinsentido”, sostuvo Masneri al explicar la planificación del Servicio Penitenciario en declaraciones a la emisora LT10.

En ese marco, la funcionaria confirmó que la unidad de alto perfil tiene previsto comenzar a funcionar en mayo de 2027. También señaló que se evalúa la posibilidad de adelantar la inauguración, aunque advirtió que las lluvias afectan el avance de la obra pública.

Traslados al sur y dificultades para radicarse

Uno de los problemas que enfrenta el sistema penitenciario es la procedencia del personal. Masneri confirmó que la mayoría de los 453 agentes que se graduaron la semana pasada proviene del centro-norte de la provincia, mientras que parte de los destinos laborales se encuentra en el sur santafesino.

La funcionaria reconoció que esta situación obliga a organizar traslados y representa una complicación para quienes deben viajar diariamente para cumplir sus funciones.

“Entendemos que el viaje es largo, que es una complicación. Hoy se prevén los traslados”, explicó.

Consultada sobre la posibilidad de facilitar el acceso a viviendas para los agentes que trabajan lejos de sus ciudades de origen, Masneri indicó que existen planes habitacionales y que, a través del Programa de Bienestar, el Ministerio contempla facilidades para alquileres.

Sin embargo, aclaró que radicarse en otra localidad no es una decisión sencilla. “Estos agentes siempre van a tener a su familia en la ciudad de origen”, señaló, y mencionó las dificultades que implica mudarse cuando hay hijos escolarizados y otros vínculos personales.

La cárcel de Recreo: daños y denuncias ante la Justicia

Masneri también se refirió al funcionamiento de la nueva unidad penitenciaria de Recreo, que al momento de la entrevista llevaba un mes y una semana en actividad.

Según explicó, durante los primeros días hubo dificultades para adaptarse a las nuevas reglas de seguridad, tanto por parte de los internos como de sus familiares. La funcionaria sostuvo que el cambio de criterio demandó alrededor de diez días, hasta que se aceptaron las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

Ante los reclamos iniciales por los servicios, aseguró que el agua y el resto de las prestaciones funcionaron desde el primer día.

No obstante, confirmó que durante ese período se registraron daños dentro de la cárcel. Entre los elementos afectados mencionó partes de las cerraduras de los pasaplatos y colchones, además de episodios en los que hubo fuego.

“Todo está informado y denunciado a la Justicia, porque en realidad sigue siendo el delito de daño a bienes del Estado”, afirmó.

La secretaria agregó que en estos casos se inicia un sumario administrativo que puede derivar en que el interno responsable deba pagar los daños. Mientras tanto, las reparaciones se realizan para garantizar la seguridad del establecimiento.

“Esto no es una cuestión estética, sino que es una cuestión de seguridad”, concluyó.

Cárcel El infierno agente penitenciario
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