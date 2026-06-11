Oscar Martínez: "La salud mental es el gran problema de esta época y los clubes son la gran solución comunitaria"

Este martes por la tarde en el Club Newell's de Santa Fe se presentaron dos proyectos que tienen como objetivo que todos los niños, niñas y adolescentes, más allá de su situación socioeconómica, puedan acceder a la práctica de deportes en los clubes e instituciones deportivas de la provincia

Se llevó a cabo la presentación de dos iniciativas impulsadas por el espacio 100% Santafesino y la Fundación Centro: Boleto Deportivo Gratuito y Billetera Deportiva Santa Fe

Con la presencia y el apoyo de representantes de instituciones deportivas , autoridades de clubes, vecinales y docentes de distintos niveles educativos, se llevó a cabo la presentación de dos iniciativas impulsadas por el espacio 100% Santafesino y la Fundación Centro , que serán ingresadas a la Legislatura de Santa Fe por la diputada Verónica Baró Graf , del bloque Frente Renovador 100% Santafesino .

Se llevó a cabo la presentación de dos iniciativas impulsadas por el espacio 100% Santafesino y la Fundación Centro: Boleto Deportivo Gratuito y Billetera Deportiva Santa Fe

La presentación estuvo a cargo de uno de los autores de ambas iniciativas, el ex legislador y presidente de la Fundación Centro, Oscar "Cachi" Martínez, quien describió la situación que atraviesa la provincia en materia de salud mental.

“Hay momentos en los que una sociedad tiene que animarse a mirar de frente sus problemas. Porque mientras discutimos muchas cosas, hay una realidad que se mete en nuestras casas, en nuestros barrios y en nuestras familias. Nuestros chicos están sufriendo. Hay más soledad, más ansiedad, más depresión, más adicciones y más jóvenes que sienten que no encuentran un lugar donde pertenecer. Y cuando un pibe pierde el rumbo, no fracasa solamente él. Fracasamos todos”, afirmó.

Martínez sostuvo que “Santa Fe está asistiendo a una nueva pandemia vinculada a la salud mental”, una problemática que, según explicó, fue detectada durante el trabajo de relevamiento "Santa Fe 450, La Capital se escucha", desarrollado por la Fundación Centro.

“En las 87 vecinales relevadas en la ciudad de Santa Fe, los vecinos y las instituciones advertían de manera especial no solo las situaciones relacionadas con las adicciones a sustancias, sino también otros problemas de salud mental que no tenían correlato con políticas públicas que los aborden en su justa dimensión”, señaló.

Además, indicó que el estudio detectó que en los 47 centros de salud de la ciudad la atención en materia de salud mental es insuficiente y que tampoco existe una política pública sostenida e integral dentro del sistema educativo para abordar esta problemática.

Emergencia en salud mental

Martínez recordó que desde su espacio impulsan la declaración de la Emergencia en Salud Mental en la provincia de Santa Fe, una iniciativa presentada por la diputada Verónica Baró Graf y acompañada por dirigentes del área metropolitana como Pedro Medei, Alberto Cian y Fabiana Franco.

Asimismo, destacó cifras alarmantes del último informe de la Fiscalía General de Santa Fe.

“El año pasado hubo 448 suicidios, frente a 306 muertes por siniestros viales y 210 homicidios. En el departamento La Capital, los casos pasaron de 126 en 2024 a 150 en 2025, lo que representa un incremento del 20%”, detalló.

Y agregó: “Estamos hablando de suicidios consumados, pero no de los intentos de suicidio, de los que no existen estadísticas oficiales y que seguramente superan ampliamente estos números”.

El deporte como herramienta de prevención

Respecto al financiamiento de los proyectos, Martínez planteó la necesidad de revisar prioridades en la asignación de recursos públicos.

“Este año la provincia va a destinar 25.000 millones de pesos al desarrollo de los Juegos Suramericanos. No cuestionamos esa inversión, pero creemos que también deben impulsarse políticas públicas permanentes que promuevan habilidades para la vida y permitan a nuestros jóvenes desarrollar plenamente un proyecto de vida”, expresó.

En ese sentido destacó los beneficios del deporte: “El deporte regula variables neurofisiológicas, mejora el sueño, disminuye la ansiedad, fortalece la autoestima y mejora la relación con la alimentación. Son herramientas que acercan a las personas a una mejor calidad de vida y a la felicidad”.

Además, remarcó que diversos estudios internacionales sostienen que por cada peso invertido en prevención se ahorran cuatro pesos en atención de enfermedades.

“Una cancha abierta cuesta alrededor de 1,5 millones de pesos, mientras que un joven internado puede costarle al Iapos más de 3 millones de pesos. No es un problema de falta de recursos, sino de una mejor asignación de los mismos”, afirmó.

"Los clubes son fábricas de comunidad"

En el tramo final de su exposición, Martínez resaltó el papel de las instituciones deportivas como espacios de contención social. “Los clubes no son solamente lugares donde se juega al fútbol, al básquet o al vóley. Los clubes son fábricas de comunidad. Son escuelas de valores. Son espacios donde se aprende a compartir, respetar reglas, trabajar en equipo y levantarse después de una derrota”.

Y concluyó: “Queremos una Santa Fe donde cada chico tenga una cancha, una camiseta, un profesor y un grupo de compañeros. Una Santa Fe donde los clubes vuelvan a ser el corazón de cada barrio. Porque cuando un club abre una puerta, muchas veces le está cerrando la puerta a la droga, a la violencia, a la depresión y a la desesperanza”.

Los proyectos: Boleto Deportivo Gratuito y Billetera Deportiva Santa Fe

Boleto Deportivo Gratuito

El proyecto propone garantizar el traslado gratuito de niños, niñas y adolescentes hacia clubes e instituciones deportivas para asistir a entrenamientos y competencias.

Según sus impulsores, el costo presupuestario representaría apenas una cuarta parte de la inversión destinada actualmente al Boleto Educativo Gratuito.

Billetera Deportiva Santa Fe

La iniciativa contempla una asignación mensual a los clubes por cada niño, niña, adolescente o persona con discapacidad inscripta en el programa.

El Estado cubriría de forma directa el valor de la cuota societaria, beneficiando a familias cuyos ingresos no superen el mínimo establecido por el Impuesto a las Ganancias.

El universo potencial alcanzado sería de aproximadamente 250.000 menores federados, dentro de una población estimada de 600.000 jóvenes en esa franja etaria.

Además, las instituciones deportivas recibirían un reintegro del 30%, con un tope de 300.000 pesos mensuales, para la compra de:

Equipamiento deportivo

Materiales de construcción

Insumos eléctricos

Artículos de limpieza

Alimentos

Como contraprestación, los clubes adheridos deberán garantizar: