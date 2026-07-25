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La Ruta 5 se pone en obra: cómo es la renovación del corredor clave entre Santa Fe, Recreo y Monte Vera

La Provincia inició los primeros trabajos de la obra vial que une la Ruta Nacional 11 con la Ruta Provincial 2. El proyecto incluye repavimentación integral, desagües, iluminación LED, paradas de colectivos y una inversión superior a los $6.000 millones.

25 de julio 2026 · 16:50hs
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La Ruta 5 se pone en obra: cómo es la renovación del corredor clave entre Santa Fe

La Ruta 5 se pone en obra: cómo es la renovación del corredor clave entre Santa Fe, Recreo y Monte Vera

El Gobierno de Santa Fe inició los primeros trabajos para la repavimentación integral de la Ruta Provincial N° 5, uno de los corredores más transitados del área metropolitana, que conecta la ciudad de Santa Fe con Recreo y Monte Vera.

La obra se desarrolla entre la Ruta Nacional N° 11 y la Ruta Provincial N° 2 y contempla una inversión superior a los 6.000 millones de pesos. El proyecto incluye mejoras en la calzada, una nueva rotonda, obras hidráulicas, iluminación LED y trabajos complementarios para mejorar la seguridad vial.

La Ruta 5 se pone en obra: cómo es la renovación del corredor clave entre Santa Fe, Recreo y Monte Vera

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la intervención permitirá "mejorar la seguridad y la conectividad" de las localidades vinculadas al corredor y señaló que tendrá impacto en quienes utilizan diariamente esa vía para trasladarse por motivos laborales, educativos o sanitarios.

Los primeros trabajos

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), su administrador general, Pablo Seghezzo, explicó que uno de los primeros frentes de obra se encuentra frente al Hospital Protomédico, donde se construye una alcantarilla lateral de hormigón armado de 300 metros de longitud.

La Ruta 5 se pone en obra: cómo es la renovación del corredor clave entre Santa Fe, Recreo y Monte Vera

La Ruta 5 se pone en obra: cómo es la renovación del corredor clave entre Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Según indicó, la estructura permitirá avanzar con la pavimentación del acceso ampliado y mejorar el ingreso y egreso de vecinos y ambulancias en condiciones más seguras.

Además, comenzaron las tareas vinculadas a la futura rotonda en la intersección con la Ruta Provincial N° 2, donde se realizan trabajos de demolición de losas existentes, excavación, estabilizado granular y ejecución de una subbase de hormigón.

Desvíos y recomendaciones para conductores

Desde la Provincia informaron que la zona de la rotonda cuenta actualmente con desvíos activos, por lo que solicitaron a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización instalada.

El desvío habilitado lleva a los vehículos a ingresar por la estación de servicio ubicada en el sector, una medida transitoria mientras avanzan las tareas de obra.

En ese punto también se colocaron tubos de hormigón de un metro de diámetro como alcantarilla lateral y se ejecuta una cámara de captación para garantizar el correcto escurrimiento del agua.

Más infraestructura para el corredor

El proyecto también contempla el reemplazo de las luminarias existentes por tecnología LED en todo el corredor, además de tareas de limpieza de taludes y cunetas, reinstalación de defensas metálicas y mejoras en veredas y desagües.

Asimismo, se prevé la construcción de paradas de colectivos con dársenas para mejorar la seguridad de los usuarios del transporte público en Santa Fe, Recreo y Monte Vera.

La obra está a cargo de la empresa Ponce Construcciones SA y será financiada con fondos provinciales.

Ruta obra Recreo Santa Fe Monte Vera
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