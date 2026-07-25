Uno Santa Fe | Santa Fe | paritarias

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

La oferta para los gremios de salud rondó el 10 por ciento y fue rechazada por Siprus, que el jueves se moviliza junto a docentes. En Amra se impuso la aceptación

25 de julio 2026 · 18:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Decisión dividida para los gremios de salud ante la oferta paritaria presentada por Santa Fe

Decisión dividida para los gremios de salud ante la oferta paritaria presentada por Santa Fe

Los afiliados a la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) en Santa Fe aceptaron este viernes la propuesta que el gobierno de Santa Fe hizo en el marco de las paritarias del personal de salud. Se trata de un aumento escalonado hasta diciembre del 10,1% y un 25% para los monotributistas, entre otros cambios. Por su parte, Siprus rechazó la propuesta y anunció una movilización para el próximo 30 de julio.

Con el 53,4% de los votos, los afiliados al sindicato de Amra aceptaron la oferta salarial del gobierno provincial para el segundo semestre de 2026. La misma comprende una suba del 10,1% hasta diciembre escalonado: 2% en julio; 1,8% en agosto; 1,7% en septiembre; 1,6% en octubre; 1,5% en noviembre; y 1,5% en diciembre. Además, el gobierno planteó un incremento del 1% para el ítem de ropa de trabajo, en números, un extra de 62.127 pesos.

Por otro lado, los monotributistas que cumplen funciones en el sector de salud recibirán un 25% de aumento hasta diciembre: un 5% retroactivo a junio, otro 5% en julio y el restante 15% entre septiembre y noviembre.

Según Amra, "ningún profesional de la salud va a percibir un aumento inferior a $95.000 en el mes de julio, de $115.000 en agosto y septiembre, de $145.000 en octubre y noviembre, y de $190.000 en el mes de diciembre".

Los médicos de este gremio votaron entre el jueves y el viernes y la mayoría optó por aceptar. Con este 10,1%, los trabajadores de la salud alcanzaron un incremento de su salario durante 2026 del 40%, según el cargo y la antigüedad.

Como parte del acuerdo, se tratarán en comisiones técnicas los siguientes temas: salud mental, monotributistas, adicionales y planteles básicos del sistema de salud.

Siprus rechazó y va al paro

Los médicos nucleados en Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) votaron desde el jueves la propuesta del gobierno de Santa Fe. A través de sus redes sociales explicaron que la oferta contemplaba para el cargo de 24 horas sin adicionales y con 1 año de antigüedad un sueldo en julio de 1.706.151 pesos.

Siprus comunicó que el salario para diciembre llegaría en caso de aceptar a 1.807.342 pesos para los empleados dentro de la administración estatal. En el caso de los monotributistas que trabajan 24 horas sin adicionales y hoy perciben alrededor de 1.100.000 pesos, tendrán un aumento de 275.000 pesos a diciembre.

En este contexto, los afiliados al sindicato de la salud tenían que votar entre tres opciones: la aceptación; el rechazo con movilización, pero sin paro; y el rechazo con paro y movilización junto a otros gremios. Con el 76% de los votos, Siprus rechazó la propuesta y convocó a una movilización para el jueves 30 de julio junto al resto de los gremios que rechazaron la oferta de la provincia.

Cabe destacar, que otro 17% de los trabajadores rechazaron la propuesta, pero votaron por no ir al paro, moción que finalmente quedó descartada. El restante 7% votó por aprobar la oferta del gobierno provincial, pero fueron minoría.

• LEER MÁS: Paritaria Central: UPCN aceptó la oferta salarial y ATE la aprobó en disconformidad con reclamos por mejoras laborales

paritarias Amra Siprus Salud
Noticias relacionadas
La última reunión de las paritarias educativas se realizó este martes.

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto

Las negociaciones paritarias entre el gobierno de Santa Fe y los gremios UPCN y ATE, que nuclean a empleados de la administración pública, llegaron a buen puerto.

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia

La negociación en las paritarias comenzó el último jueves.

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

La ronda de paritarias se abrió este jueves a la mañana en la Casa Gris.

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado

Lo último

Las dos variantes obligadas que tendría Colón para recibir a Chaco For Ever

Las dos variantes obligadas que tendría Colón para recibir a Chaco For Ever

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos que asistirá a las escuelas de Santa Fe en situaciones críticas

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos que asistirá a las escuelas de Santa Fe en situaciones críticas

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

Último Momento
Las dos variantes obligadas que tendría Colón para recibir a Chaco For Ever

Las dos variantes obligadas que tendría Colón para recibir a Chaco For Ever

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos que asistirá a las escuelas de Santa Fe en situaciones críticas

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos que asistirá a las escuelas de Santa Fe en situaciones críticas

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

Una científica del Conicet en Santa Fe desarrolló una tecnología que permite obtener dos cosechas con una sola siembra

Una científica del Conicet en Santa Fe desarrolló una tecnología que permite obtener dos cosechas con una sola siembra

Dos detenidos por intento de robo en la casa de Daniel Scioli

Dos detenidos por intento de robo en la casa de Daniel Scioli

Ovación
La primera aparición pública de Messi tras la final del Mundial: fue a ver un partido de Primera C

La primera aparición pública de Messi tras la final del Mundial: fue a ver un partido de Primera C

La bronca de Colapinto tras la clasificación en el GP de Hungría: Creo que estaba para más

La bronca de Colapinto tras la clasificación en el GP de Hungría: "Creo que estaba para más"

Franco Colapinto largará 13° y Lando Norris hizo la pole en el GP de Hungría

Franco Colapinto largará 13° y Lando Norris hizo la pole en el GP de Hungría

Newells venció a Talleres y Sampaoli debutó con el pie izquierdo

Newell's venció a Talleres y Sampaoli debutó con el pie izquierdo

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Tigre y sumó su segunda victoria en el año

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Tigre y sumó su segunda victoria en el año

Policiales
Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escenario
Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición