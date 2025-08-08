Uno Santa Fe | Santa Fe | protocolo

Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos avanzan en protocolos conjuntos para combatir incendios en el delta del Paraná

Con el respaldo del gobierno nacional, consolidaron estrategias para la prevención, capacitación y respuesta ante incendios en una región clave y compleja. Avanzan en la formación unificada de brigadistas y en la creación de un protocolo interprovincial.

8 de agosto 2025 · 17:39hs
Los gobiernos provinciales de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, con el apoyo del gobierno nacional, dieron un nuevo paso para coordinar acciones de prevención, control y manejo de incendios en la región del delta del río Paraná.

La reunión tuvo lugar este viernes en Rosario y se enmarca en un esfuerzo interjurisdiccional para fortalecer la respuesta ante situaciones de emergencia ambiental.

El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, destacó que esta fue la tercera reunión conjunta con las provincias vecinas y el Estado nacional. Señaló que la coordinación abarca estrategias para la prevención, capacitación de brigadistas y la respuesta operativa. Esta semana, por ejemplo, se registraron focos ígneos en Villa Constitución, donde se movilizaron brigadistas forestales junto a recursos aéreos como un avión hidrante y un helicóptero facilitados por la Nación.

Desde Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, director general de Ordenamiento Territorial y Áreas Naturales, remarcó la complejidad del delta debido a la falta de caminos terrestres que dificultan el acceso y las tareas en el territorio. En este contexto, resaltó la importancia de la cooperación entre provincias y el apoyo logístico aéreo nacional para afrontar estos desafíos.

Tensión en San Pantaleón por una quema de pastizales fuera de control: vecinos usaron baldes para frenar el avance del fuego

Por su parte, Fabián García, director provincial de Defensa Civil de Buenos Aires, puso en valor el trabajo conjunto y la experiencia acumulada en su provincia para combatir incendios prolongados, algunos con duración de hasta dos años, en períodos de sequía. Destacó que esta solidaridad e integración entre jurisdicciones es fundamental para construir un sistema de emergencia eficiente, que solo puede ser implementado por los Estados.

En representación del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Guerra, integrante de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), explicó que el Gobierno nacional brinda asistencia con brigadistas, especialistas en meteorología y medios aéreos, respetando siempre la competencia de cada provincia. Además, hizo un llamado a la sociedad para que tome conciencia sobre las consecuencias de las quemas intencionales y evite la propagación del fuego.

quema islas 2.jpg

Guerra también reconoció la labor de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional en el control del acceso a las islas, así como el trabajo de Vialidad Nacional en la limpieza de los laterales de las rutas, todo coordinado con las áreas provinciales de Protección Civil. “El objetivo común es cuidar el ambiente y proteger la calidad de vida de las personas”, afirmó.

Entre las autoridades presentes estuvo el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, junto a otros funcionarios provinciales y nacionales.

La reunión consolidó avances concretos para una intervención articulada entre las tres provincias que comparten el delta del Paraná, con el fin de mejorar la prevención y respuesta ante incendios y reforzar la protección ambiental y social.

Se formaron dos mesas de trabajo: una destinada a institucionalizar mecanismos de respuesta rápida y eficaz, con protocolos que incluyen contactos directos para emergencias, mapeo de recursos disponibles, tiempos de activación, coordinación de alertas tempranas y criterios para actuar en zonas afectadas; y otra enfocada en la capacitación conjunta, que contempla dos niveles: uno operativo-práctico para unificar técnicas entre brigadistas, y otro a largo plazo para la creación de programas de certificación específica para quienes trabajan en el ecosistema del delta.

protocolo incendios Paraná
