Uno Santa Fe | Santa Fe | frigoríficos

Frigoríficos de Santa Fe se manifestaron sobre la creciente importación de carne de cerdo desde Brasil

Desde la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe afirmaron que la importación de carne vacuna desde Brasil "es mínima" y a la importación de cerdo la vinculan a la producción de chacinados.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de agosto 2025 · 12:24hs
Frigoríficos de Santa Fe se manifestaron sobre la creciente importación de carne de cerdo desde Brasil

Desde la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe relativizaron el impacto de la importación de carne vacuna desde Brasil, al señalar que el volumen que ingresa al país sigue siendo mínimo y no genera alteraciones en el mercado interno. "Si bien está habilitada, por el momento no mueve la aguja", aseguró Antonio D’Angelo, referente del sector, en diálogo con UNO Santa Fe.

La aclaración surge en medio de debates sobre los costos de producción y el abastecimiento interno, especialmente en un contexto económico que ha llevado a muchos actores del rubro cárnico a revisar sus estructuras. En ese marco, la importación parece ser una posibilidad más que una amenaza concreta.

frigorífico carne restricciones exportar .jpg

Carne de cerdo

En cuanto al cerdo, D’Angelo puntualizó que la situación es distinta, ya que sí se registró un aumento en el ingreso de cortes desde el exterior, también provenientes en buena parte de Brasil.

Sin embargo, explicó que esta importación responde a una necesidad de abastecimiento: "El cerdo que producimos en nuestro país no alcanza para cubrir la demanda, sobre todo de los productores de chacinados".

Actualmente se están importando alrededor de 1.000 toneladas de carne porcina, una cifra que se compara con una producción local de aproximadamente 250.000 toneladas anuales. “Todavía no tiene incidencia”, sostuvo D’Angelo, y marcó que en el caso de la carne vacuna la injerencia del producto extranjero es incluso menor.

Datos oficiales de importación de carne

Datos oficiales del vecino país revelaron que entre enero y junio de 2025 ingresaron a la Argentina 1.033 toneladas de carne vacuna brasileña, contra apenas 24 toneladas recibidas en el mismo período del año pasado. Según los datos referidos, se trata del volumen más alto desde 1997, cuando se comenzaron los registros de este comercio bilateral. Vale señalar que las exportaciones totales de Argentina de carne vacuna treparon a US$ 3.400 millones el año pasado, siendo China el principal comprador.

A la vez, subrayó que en los últimos años se incrementó el consumo de carne de cerdo en cortes frescos, lo que presiona aún más sobre la producción nacional. Ante ese escenario, la importación aparece como un complemento lógico y controlado.

Desde el sector insisten en que el foco debe estar puesto en fortalecer la producción local y garantizar condiciones de competitividad para todos los eslabones de la cadena. Por ahora, aseguran, las importaciones no representan una amenaza directa para los frigoríficos santafesinos.

frigoríficos carne cerdo
Noticias relacionadas
copio como en el examen de residencias medicas pero en la policia de santa fe

Copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

San Cayetano patrono del pan y del trabajo

Día de San Cayetano: horarios de misas, cortes de calles y desvíos de colectivos por la celebración en Santa Fe

ypf ya aplica en la ciudad de santa fe su politica de microprecios: despues de 96 horas hay nuevos valores

YPF ya aplica en la ciudad de Santa Fe su política de microprecios: después de 96 horas hay nuevos valores

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Jueves templado en Santa Fe y a la espera de un nuevo frente frío

Lo último

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Último Momento
Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

Ovación
Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música