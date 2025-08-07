Proponen la creación en la ciudad de Santa Fe de un monumento en homenaje a Alejandra "Locomotora" Oliveras

Uno Santa Fe | Santa Fe | Locomotora

7 de agosto 2025 · 17:33hs
El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto de resolución presentado por la concejala Jorgelina Mudallel para avanzar en la creación de un monumento en homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva, su lucha por los derechos de las mujeres y su compromiso social.

La iniciativa contempla la realización de estudios de factibilidad técnica y económica para la construcción e instalación del monumento. Además, se prevé una convocatoria abierta a la familia de Oliveras, organizaciones de boxeo, colectivos de mujeres y artistas santafesinos, con el objetivo de definir de manera colectiva el diseño y el lugar de emplazamiento.

Este jueves jura la reemplazante de Locomotora Oliveras en la Convención Constituyente

El monumento que proponemos no es sólo para recordar sus logros deportivos, sino porque la Locomotora fue una luchadora incansable por los derechos de las mujeres y con un fuerte compromiso social. Es un reconocimiento del pueblo, de la sociedad santafesina que quiere reivindicarla”, expresó Mudallel durante la sesión.

La concejala remarcó que la vida de Oliveras “inspira por venir de abajo, con esfuerzo. Enfrentó fuertes críticas en un deporte que no la reconocía, más allá de haber sido seis veces campeona del mundo y de figurar en los Récord Guinness como la primera mujer argentina en lograr títulos internacionales en distintas divisiones”.

Alejandra “Locomotora” Oliveras fue campeona mundial de boxeo en las categorías supergallo, pluma, ligero y superligero. Nació en la ciudad de Santa Fe y residió durante los últimos años en Santo Tomé, donde fundó una escuela de boxeo con un fuerte enfoque en la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Su compromiso también se trasladó al terreno político. En 2021 fue candidata a diputada provincial, y en 2025 fue elegida como Convencional Reformadora Constituyente.

Nos parece muy importante visualizar y referenciar a personas que han tenido un recorrido de vida con esfuerzo, dedicación y sacrificio para lograr sus sueños, superar adversidades y transformar el dolor en compromiso social”, concluyó Mudallel.

