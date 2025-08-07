La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe realizará su tercera y última audiencia pública el próximo martes 13 de agosto, a partir de las 9 horas, en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe.
Reforma Constitucional: abrió la inscripción para participar de la audiencia sobre autonomías municipales
La convocatoria es para el martes 13 de agosto a las 9 en el Concejo Municipal de la capital provincial. Es la última audiencia del proceso de participación ciudadana que impulsa la Convención Reformadora.
Quienes quieran participar como oradores deberán inscribirse previamente completando un formulario en línea, disponible desde este jueves 7 de agosto a las 18 horas hasta el lunes 11 de agosto a las 8 horas.
Para hacerlo, es requisito haber presentado previamente una nota o proyecto ante la Convención entre el 15 y el 27 de julio de 2025.
El enlace de inscripción es: https://forms.gle/8dr2qeJmLMqTFGXg8.
Esta instancia de participación ciudadana se suma a las dos audiencias ya realizadas por la Comisión: la primera, el 1° de agosto en Rosario, y la segunda, que se concretará este viernes 8 de agosto en Reconquista.
La Comisión de Régimen Municipal trabaja en el análisis y propuesta de modificaciones al régimen municipal vigente, promueve el reconocimiento constitucional del derecho a la ciudad y aborda temas como ordenamiento territorial y equidad urbana, con el fin de fortalecer la autonomía local y avanzar hacia principios de desarrollo urbano sostenible.