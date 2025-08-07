Uno Santa Fe | Santa Fe | Reforma

Reforma Constitucional: abrió la inscripción para participar de la audiencia sobre autonomías municipales

La convocatoria es para el martes 13 de agosto a las 9 en el Concejo Municipal de la capital provincial. Es la última audiencia del proceso de participación ciudadana que impulsa la Convención Reformadora.

7 de agosto 2025 · 19:08hs
La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe realizará su tercera y última audiencia pública el próximo martes 13 de agosto, a partir de las 9 horas, en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe.

Quienes quieran participar como oradores deberán inscribirse previamente completando un formulario en línea, disponible desde este jueves 7 de agosto a las 18 horas hasta el lunes 11 de agosto a las 8 horas.

Para hacerlo, es requisito haber presentado previamente una nota o proyecto ante la Convención entre el 15 y el 27 de julio de 2025.

El enlace de inscripción es: https://forms.gle/8dr2qeJmLMqTFGXg8.

Esta instancia de participación ciudadana se suma a las dos audiencias ya realizadas por la Comisión: la primera, el 1° de agosto en Rosario, y la segunda, que se concretará este viernes 8 de agosto en Reconquista.

La Comisión de Régimen Municipal trabaja en el análisis y propuesta de modificaciones al régimen municipal vigente, promueve el reconocimiento constitucional del derecho a la ciudad y aborda temas como ordenamiento territorial y equidad urbana, con el fin de fortalecer la autonomía local y avanzar hacia principios de desarrollo urbano sostenible.

