Confirman el cierre del Aeropuerto de Rosario por 90 días: expectativa en Sauce Viejo por recibir vuelos internacionales

Desde el 20 de septiembre hasta el 18 de diciembre, el Aeropuerto Internacional de Rosario estará cerrado por obras de renovación en su pista principal. Esta situación genera expectativas en Sauce Viejo, que se posiciona como alternativa para operar vuelos internacionales.

7 de agosto 2025 · 15:09hs
Prensa Gobernación

El Gobierno de Santa Fe confirmó que a partir del 20 de septiembre, y por 90 días, el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) interrumpirá completamente sus operaciones.

El motivo es la ejecución de una obra de reacondicionamiento integral de la pista, con una inversión de más de $34.800 millones, financiada en su totalidad por la Provincia.

Sin embargo, más allá de la importancia estratégica de estos trabajos para Rosario, la noticia repercute también en Sauce Viejo, donde crecen las expectativas de captar vuelos temporales, en particular internacionales, durante el período de cierre.

Realizarán obras para reducir en un 40% el consumo energético en el Cullen y el Aeropuerto de Sauce Viejo

Desde la Dirección del Aeropuerto de Sauce Viejo señalaron a UNO que "Todavía no tenemos confirmaciones (en alusión a las compañías aéreas)", y agregaron: "Recién se anoticiaron de la fecha de cierre".

Aun así, el escenario está abierto. Cabe recordar, como lo anticipó este medio, ya se habían mantenido reuniones con algunas de las aerolíneas internacionales que hoy operan en Rosario, con el objetivo de evaluar la posibilidad de que reemplacen temporalmente su base de operaciones por Sauce Viejo. El cierre definido pone ahora una fecha concreta para esas definiciones.

Una obra clave para Rosario y la región

El anuncio fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien recorrió las instalaciones del AIR junto a funcionarios provinciales. Allí confirmó la convocatoria para que las empresas interesadas presenten ofertas para realizar los trabajos, que incluirán:

  • Reacondicionamiento del tramo central de la pista.

  • Reconstrucción en hormigón de las cabeceras y la intersección con la calle de rodaje.

  • Nuevo balizamiento.

  • Elevación del sistema ILS de categoría 1 a 3.

  • Ampliación de plataformas y ángulos de viraje.

El cierre de la terminal aérea comenzará el 20 de septiembre, con reapertura prevista para el 18 de diciembre. La fecha de inicio de obra está programada para el 1 de septiembre, y se adjudicará formalmente el 28 de agosto.

puccini
Pullaro y el ministro Puccini recorrieron el aeropuerto de Sauce Viejo.

Cómo exportar al mundo desde el Aeropuerto de Sauce Viejo: capacitación, logística y una herramienta clave para pymes

El objetivo de la renovación es que el aeropuerto pueda recibir aviones de hasta 350 pasajeros, duplicando la capacidad actual y mejorando la conectividad internacional. Según Pullaro, se trata de una apuesta estratégica para "abrirnos al mundo" y consolidar a Rosario como nodo logístico.

¿Una oportunidad para Sauce Viejo?

En ese contexto, Sauce Viejo aparece como una alternativa natural para asumir parte del tráfico aéreo que dejará de operar desde Rosario, al menos durante tres meses.

La posibilidad de recibir vuelos internacionales, que hasta ahora no forman parte de su operación habitual, representa un desafío, pero también una oportunidad para la terminal del centro provincial.

Por el momento, desde la dirección indicaron que no hay confirmaciones, pero el hecho de que ya existieran contactos con aerolíneas internacionales demuestra que el tema está sobre la mesa.

El cierre de Rosario puede ser entonces una bisagra para que Sauce Viejo se proyecte como una aeroestación con mayor protagonismo en el mapa regional, algo que dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas.

Aeropuerto Sauce Viejo vuelos internacionales
