Sarmiento ganó su primer partido ante Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

Sarmiento consiguió 3 puntos importantes para sumar en busca de alejarse de la zona del descenso. Mauricio Martínez, el primer gol del Verde ante Independiente Rivadavia.

Sarmiento de Junín derrotó a Independiente Rivadavia por 2-1 y logró conseguir su primera victoria en el campeonato, en condición de local, en el estadio Eva Perón de Junín por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los goles de la necesaria victoria para sumar puntos y alejarse de la tabla del descenso, fueron de Mauricio Martínez desde un tiro libre por fuera de la barrera a los 12 minutos del primer tiempo y Julián Mavilla a los 36, mientras que Matías Fernández descontó para la "Lepra Mendocina" a los 31 de la primera parte.

En la anterior fecha, Sarmiento de Junín se fue derrotado 3-2 frente a Banfield en su visita al Florencio Sola ubicado en el sur de la Provincia de Buenos Aires, Jonathan Herrera y Junior Marabel descontaron para el “Guerrero”; mientras que Independiente Rivadavia le ganó a Huracán por 2 a 1 en condición de local en el estadio Bautista Gargantini en Mendoza, con tantos de los paraguayos Álex Arce y Jose Florentín.

El encuentro obtuvo todas las emociones en los primeros 45 minutos, ya que a los 12 del mismo, Mauricio Martínez clavó un muy buen gol, desde un tiro libre con un remate por fuera de la barrera, para sorprendiendo a el arquero de los mendocinos, Nicolás Bolcato.

Luego de eso, con revisión en el VAR, el árbitro del partido, Pablo Echavarría, confirmó la mano por parte de Santiago Salle en el área de Sarmiento, que posteriormente el arquero “Verdolaga”, Thyago Ayala, le tapó en primera instancia a Matías Fernández, pero que en el rebote, el delantero no falló, para igualar las cosas a los 31 minutos iniciales.

Cinco minutos más tarde, Julián Contrera metió un centro, que calló en la puerta del área grande, donde Julián Mavilla con mucha resistencia ante la presión de la defensa y fortuna se terminó llevando la pelota para definir en área rival y convertir el 2-1 final.

Lo que viene para Sarmiento e Independiente Rivadavia

De esta manera Sarmiento consiguió cortar una racha de 4 partidos consecutivos sin ganar, sus primeros 3 puntos en el campeonato, mientras que Independiente obtuvo su única derrota en el torneo y corto una seguidilla de 6 encuentros sin conocer la derrota.

En el próximo partido, Sarmiento de Junín deberá visitar a Atlético Tucumán, este sábado 8 de agosto a partir de las 14:45, en el estadio Monumental Presidente José Fierro, en busca de su segunda victoria en el campeonato.

Mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, este viernes a las 21:45, en el estadio Bautista Gargantini en busca de levantarse del tropezón.