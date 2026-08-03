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El Club Atlético Union realiza una colecta de sangre junto a CUDAIO

Unión se sumará a una nueva iniciativa solidaria junto al CUDAIO, impulsada por Agrupaciones y Peñas Unidas, con una jornada de donación de sangre que tendrá lugar este martes en el SUM de Básquet. La convocatoria estará abierta de 8 a 13 horas y quienes deseen participar deberán anotarse previamente.

Ovación

Por Ovación

3 de agosto 2026 · 12:41hs
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El Club Atlético Union realiza una colecta de sangre junto a CUDAIO

El Club Atlético Unión se prepara para recibir una nueva campaña solidaria junto al CUDAIO, una propuesta impulsada por Agrupaciones y Peñas Unidas con el objetivo de promover la donación voluntaria de sangre.

Unión organiza una nueva acción solidaria con una jornada de donación de sangre

La iniciativa tendrá lugar este martes 4 de agosto, entre las 8 y las 13 horas, en el SUM de Básquet de la institución. La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que quieran sumarse y aportar a una causa que resulta clave para garantizar la disponibilidad de sangre en los centros de salud.

Para formar parte de la jornada, los interesados deberán registrarse con anticipación mediante el formulario habilitado y compartido por los canales oficiales del Club Atlético Unión.

Con esta actividad, la institución busca acompañar las campañas de concientización sobre la importancia de donar sangre de manera frecuente y solidaria, una acción sencilla que representa una ayuda indispensable para muchas personas.

Unión colecta sangre Club Atlético
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