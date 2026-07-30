Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

El establecimiento educativo, ubicado en la esquina de Espora y Gaboto, fue blanco de un robo durante la noche. Los delincuentes dañaron un portón, sustrajeron placas de bronce y elementos de limpieza. La Policía investiga el hecho mediante cámaras de seguridad de la zona

El lugar desde el cual se llevaron las placas de bronce del establecimiento escolar

La escuela General San Martín , ubicada en la intersección de Espora y Gaboto , en el barrio San Martín de la ciudad de Santa Fe , fue blanco de un hecho de inseguridad durante la noche del miércoles o la madrugada de este jueves.

Minutos antes de las 7.50 , efectivos del Comando Radioeléctrico fueron comisionados al establecimiento educativo, donde dialogaron con las autoridades de la institución. Allí, el portero informó que al iniciar la jornada descubrió que un portón de acceso al patio interno había sido violentado.

Además, constató el robo de placas de bronce —sin que aún se pudiera determinar la cantidad sustraída— y la faltante de elementos de limpieza que estaban guardados en un armario del establecimiento.

Hasta el momento, los autores del hecho no fueron identificados y no hubo personas aprehendidas ni secuestro de elementos vinculados al robo.

La escuela General San Martín, ubicada en la intersección de Espora y Gaboto, en el barrio San Martín gentileza

Buscan testigos y analizan cámaras de seguridad

Tras la denuncia, los policías realizaron una inspección en las instalaciones de la escuela y luego recorrieron el barrio en busca de testigos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

Asimismo, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, cuyas imágenes podrían resultar claves para identificar a los responsables del ingreso al establecimiento y del robo cometido durante la noche.

La investigación quedó a cargo del MPA

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó profundizar la búsqueda de testigos, relevar y secuestrar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y realizar los peritajes criminalísticos correspondientes, tareas que estarán a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). En forma provisoria, la causa fue caratulada como daños y robo.

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