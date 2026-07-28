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B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Fue el corolario de una investigación iniciada por una denuncia por abuso sexual contra dos menores. La Fiscalía ordenó profundizar las tareas investigativas a pesquisas de la PDI -Trata de Personas y Violencia de Género-. En ese marco, este martes fue aprehendido J. E. P., de 60 años.

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de julio 2026 · 18:21hs
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B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Este martes, y como corolario de una investigación ordenada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Laura Gerard, pesquisas de Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI reunieron elementos probatorios vinculados al delito investigado. En ese marco, el Colegio de Jueces ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada sobre calle Uruguay al 4100, en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe, donde fue aprehendido el principal investigado, identificado como J. E. P., de 60 años.

El comienzo de la investigación

La investigación comenzó a partir de una denuncia radicada en un Centro Territorial de Denuncias (CTD), luego de que una coordinadora socioeducativa alertara sobre presuntos hechos de índole sexual que tendrían como víctimas a dos menores. Con esos primeros elementos, la Fiscalía dispuso las medidas investigativas correspondientes para reconstruir lo ocurrido y reunir pruebas.

El circuito refleja un recorrido habitual en este tipo de casos: la primera señal no llegó desde las presuntas víctimas, sino desde una adulta del ámbito socioeducativo que advirtió indicios y activó la denuncia formal en un CTD, la puerta de entrada del sistema penal para este tipo de hechos.

El área que interviene

La Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género concentra el trabajo de la PDI en delitos vinculados a la trata de personas y a las violencias por motivos de género en todo el territorio santafesino. Funciona bajo una conducción unificada desde la reorganización de la Policía de Investigaciones en 2017, cuando la fuerza agrupó todas sus áreas para abordar estos delitos con una mirada integral.

Atribución delictiva

La novedad sobre la aprehensión del principal investigado fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que dio intervención a la fiscal Laura Gerard. La funcionaria ordenó que el aprehendido continúe privado de su libertad, que sea examinado en Medicina Legal, identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de abuso sexual agravado reiterado.

San Lorenzo PDI detenidos
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