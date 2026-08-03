Medrán se despidió del plantel de Colón: "No lo abandoné, me sacaron del cargo"

El exentrenador rojinegro pasó por el predio 4 de Junio para despedirse de los jugadores y dejó fuertes definiciones sobre su salida. Aseguró que estaba convencido de poder pelear el ascenso y remarcó que nunca renunció a su cargo.

Luego de que la dirigencia de Colón resolviera ponerle fin a su ciclo como entrenador, Ezequiel Medrán pasó este lunes por el predio 4 de Junio para despedirse del plantel profesional. Tras el encuentro con los futbolistas, el ahora exDT brindó una extensa conferencia de prensa, donde contó cómo se enteró de la decisión, defendió el trabajo realizado y dejó un mensaje de agradecimiento para el club.

Medrán reveló que la comunicación oficial llegó el domingo por la noche, luego del empate 1-1 frente a Acassuso, y sostuvo que, pese al momento futbolístico, seguía convencido de que el equipo podía pelear hasta el final por el ascenso.

"Estaba convencido de que podíamos dar pelea hasta el final"

El entrenador explicó que recibió el llamado de la dirigencia cuando se encontraba reunida analizando la continuidad del proyecto.

"Ayer a la tardecita tuve un llamado de Matías Vidoz. Me manifestaron que habían tomado la decisión de terminar el proceso y que no había continuidad", contó.

Lejos de compartir la determinación, Medrán aseguró que expuso sus argumentos antes de aceptar la resolución.

"Les di mi postura. Tenía el convencimiento de que estábamos atravesando un momento que había que sufrir y que teníamos la capacidad de dar pelea hasta el final. La decisión ya estaba tomada y la acepto, aunque no la comprendo", afirmó.

Incluso remarcó que el equipo seguía en una posición expectante en el campeonato.

"Estamos en un lugar representativo de la tabla. Estábamos terceros. Obviamente la ambición era mucho mayor, pero creíamos que podíamos seguir creciendo", señaló.

"Yo no renuncié, me sacaron del cargo"

Uno de los momentos más fuertes de la conferencia llegó cuando le preguntaron por una posible autocrítica. "No lo abandoné. Me sacaron del cargo", respondió con firmeza.

De todos modos, reconoció que siempre existen aspectos para corregir. "Siempre hay cosas por arreglar y por mejorar. Me hago cargo de todo lo que compete al rendimiento del equipo. Las cuestiones internas siempre las hablé con la dirigencia, el manager y el plantel. Nunca voy a romper esos códigos", remarcó.

Respecto de los motivos que llevaron a la comisión directiva a tomar la decisión, evitó polemizar.

"No sé qué llevó a la dirigencia a resolver esto. Ustedes viven en Santa Fe y quizás tengan más claridad sobre cómo se manejó todo. No voy a hacer foco en eso", expresó.

El orgullo por el rendimiento de Colón ante Acassuso

Pese a que el empate frente a Acassuso terminó siendo su último partido al frente del equipo, Medrán aseguró que quedó conforme con la respuesta de sus dirigidos.

"Estoy orgulloso de cómo me defendió el equipo dentro de la cancha. Intentó ganar el partido hasta el final, a pesar de todo lo que se había vivido durante la semana", sostuvo.

El entrenador reconoció que el contexto previo influyó en el rendimiento.

"Se generaron sensaciones que no son las apropiadas para competir, pero aun así el equipo respondió de buena manera", analizó.

Defendió el proyecto deportivo y el trabajo con las inferiores

Otro de los ejes de su despedida estuvo relacionado con el proyecto institucional que aseguró haber impulsado durante casi un año al frente del club.

"No trabajamos solamente para el primer equipo. Debutaron jugadores del club, potenciamos a muchos juveniles y más de 50 futbolistas pasaron por nuestros entrenamientos como sparrings para seguir su evolución", explicó.

También destacó los cambios implementados en la estructura profesional.

"Hoy el club cuenta con datos físicos digitalizados, informes médicos, evaluaciones y un orden institucional que antes no existía. Creo que dejamos bases importantes para el futuro", afirmó.

"El que venga encontrará un plantel preparado"

Antes de cerrar su conferencia, Medrán aseguró que el próximo entrenador encontrará un equipo competitivo.

"No tengo dudas de que el plantel está preparado para pelear cosas importantes. El técnico que llegue le dará su impronta, pero encontrará un grupo bien trabajado física y profesionalmente", manifestó.

Además, evitó responsabilizar a terceros por la falta de refuerzos en el último mercado.

"No me gusta buscar culpables. Siempre me hago cargo de lo que me corresponde. Todo lo que había que hablar con los dirigentes y el manager ya lo hablamos personalmente", señaló.

Un mensaje de agradecimiento para el mundo Colón

En el tramo final de su despedida, Medrán dejó de lado cualquier diferencia y eligió agradecer.

"Estoy agradecido de haber sido parte de una institución tan grande como Colón. Lo disfruté con pasión hasta el último día", expresó.

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También tuvo palabras para el personal del club, los empleados, el cuerpo médico, los utileros y los hinchas.

"Vine a un club que peleaba el descenso con la intención de sacarlo de esa situación y luchar por el ascenso. Lo que más me duele es no haber podido llegar hasta el final intentando conseguir ese objetivo", concluyó un Medrán visiblemente emocionado, horas después de cerrar oficialmente su ciclo como entrenador sabalero.