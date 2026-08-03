Así será el cuerpo técnico de Delfino en Colón, con Paolo Goltz como gran novedad

Iván Delfino ya definió quiénes lo acompañarán en su segundo ciclo al frente del plantel profesional. Paolo Goltz, exdefensor de Colón, se suma como ayudante de campo y será una de las caras nuevas del grupo de trabajo.

Con la llegada de Iván Delfino ya acordada para reemplazar a Ezequiel Medrán, en Colón también quedó definido el cuerpo técnico que lo acompañará en este nuevo desafío. Si bien gran parte de la estructura se mantendrá respecto de su anterior ciclo, habrá una modificación de peso: Paolo Goltz se incorporará como ayudante de campo.

El exmarcador central, muy identificado con la institución, será una de las principales novedades del nuevo proyecto deportivo. De esta manera, reemplazará a Federico Vismara, quien integró el cuerpo técnico de Delfino durante su primera etapa en el club, en 2024.

Goltz inicia una nueva etapa desde el banco en Colón

La incorporación de Paolo Goltz representa una apuesta importante de la dirigencia y del propio Delfino. El exdefensor conoce de primera mano la realidad de Colón, ya que fue uno de los referentes del plantel que conquistó la Copa de la Liga Profesional 2021 y también integró el equipo que perdió la categoría en 2023.

Tras compartir plantel con Goltz durante su ciclo anterior como entrenador sabalero, Delfino volvió a confiar en él, aunque esta vez para cumplir un rol diferente, desde el banco de suplentes y formando parte del cuerpo técnico.

Su presencia buscará aportar liderazgo, conocimiento del club y cercanía con un plantel que necesita recuperar confianza en el tramo decisivo de la Primera Nacional.

Una estructura con continuidad

Más allá del ingreso de Goltz, el resto del grupo de trabajo será prácticamente el mismo que acompañó a Delfino en su primera experiencia en Santa Fe.

El cuerpo técnico estará conformado de la siguiente manera:

* Entrenador: Iván Delfino.

* Ayudantes de campo: Pablo Semeniuk y Paolo Goltz.

* Preparador físico: Tulio Pianesi.

* Entrenador de arqueros: Leonardo Torrico.

La continuidad de varios de sus colaboradores responde a la confianza que el entrenador deposita en un equipo de trabajo con el que lleva varios años compartiendo proyectos deportivos.

Un nuevo desafío para cambiar el presente en Colón

Con el cuerpo técnico ya definido, solo resta la presentación oficial para que Delfino inicie su segundo ciclo al frente de Colón.

El objetivo será claro: enderezar el rumbo futbolístico de un equipo que aún se mantiene con chances matemáticas de pelear por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional.

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En ese contexto, la llegada de Goltz también despierta expectativa entre los hinchas. Su historia con la camiseta rojinegra, sumada a su ascendencia dentro del vestuario, lo convierten en una figura que puede aportar mucho más que conocimientos tácticos, en un momento donde Colón necesita recuperar identidad y confianza para volver a ilusionarse con el ascenso.