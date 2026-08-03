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Lago, muy autocrítico en Colón: "Hubo partidos donde nos faltó actitud"

El delantero de Colón habló luego del entrenamiento en el Predio 4 de Junio, donde el plantel se despidió de Ezequiel Medrán. Además, se refirió al momento del equipo, la inminente llegada de Iván Delfino y renovó la ilusión de pelear por el ascenso.

Ovación

Por Ovación

3 de agosto 2026 · 20:36hs
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Lago, muy autocrítico en Colón: Hubo partidos donde nos faltó actitud

Con un clima diferente al habitual, Colón inició una nueva etapa luego de la desvinculación de Ezequiel Medrán. Tras la práctica en el Predio 4 de Junio, Ignacio Lago fue la voz del plantel y dejó en claro el impacto que generó la salida del entrenador, aunque también transmitió confianza de cara a lo que viene, con Iván Delfino a un paso de asumir nuevamente como DT sabalero.

"Siempre es triste que un técnico se tenga que ir"

Lago, uno de los futbolistas que fue dirigido tanto por Medrán como por Delfino, no ocultó su pesar por el final del ciclo del entrenador saliente.

LEER MÁS: Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

"Siempre es algo negativo que un técnico se tenga que ir de esta manera. Con Ezequiel tenía una relación especial porque era mi segunda etapa con él, pero más allá de eso, sea quien sea, siempre es feo que un entrenador termine así".

El atacante destacó además el compromiso que tuvo el plantel durante el proceso. "La predisposición fue siempre la mejor. Intentamos dar todo hasta el final. A veces salió mejor y otras peor, pero nunca faltó compromiso con el trabajo".

Sobre las razones futbolísticas que llevaron al equipo a perder terreno en la pelea por el primer puesto, fue autocrítico.

"Hubo un poco de todo. Errores tácticos, técnicos y también partidos donde faltó actitud. Últimamente además se nos hace cuesta arriba porque empezamos perdiendo y eso condiciona".

El regreso de Delfino y la ilusión intacta en Colón

Lago también habló de la inminente llegada de Iván Delfino, quien ya lo dirigió durante la temporada 2024.

"Lo conozco, pero hay un plantel muy distinto al de aquel momento. Habrá que adaptarse rápido a su idea. Sea Iván o cualquier entrenador, la mentalidad tiene que ser ganar el próximo partido".

El delantero incluso encontró similitudes entre el presente y aquella etapa.

"Veo muchas cosas parecidas. Cuando se fue Iván también era el primer partido que perdíamos de local y estábamos en una situación similar en la tabla".

Pese a que Colón dejó escapar muchos puntos y hoy se encuentra lejos del líder Ferro, Lago mantiene la confianza en el grupo.

LEER MÁS: Medrán se despidió del plantel de Colón: "No lo abandoné, me sacaron del cargo"

"Nosotros creemos que deberíamos estar más arriba por la calidad del plantel que tenemos. Hay autocrítica porque sabemos que podemos dar mucho más".

Y cerró con un mensaje optimista para el hincha rojinegro. "Tenemos un convencimiento muy fuerte. No me gusta prometer nada, pero sí puedo asegurar que este grupo va a dejar todo hasta el final. Creemos que todavía estamos a tiempo y vamos a pelear por el ascenso".

Colón lago Medrán
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