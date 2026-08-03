Viejos conocidos: los jugadores que vuelven a encontrarse con Delfino

Durante su paso por Colón en la temporada 2024, Iván Delfino dirigió a varios jugadores que continúan formando parte del Sabalero.

Colón quedó marcado de alguna manera por el paso de Iván Delfino, donde fue una etapa en la que el equipo volvió a competir con protagonismo en la Primera Nacional. Durante su ciclo en 2024, el entrenador armó un plantel con una mezcla de jugadores con experiencia y juventud, buscando el regreso del club a la máxima categoría del fútbol argentino.

Con el recambio de nombres que suele atravesar cada temporada, son pocos los jugadores que lograron mantenerse dentro del plantel profesional con el correr de los años. De aquel equipo dirigido por Delfino, cuatro jugadores continúan formando parte de Colón en 2026: Ignacio Lago, Facundo Castet, Lucas Picech y Tomás Giménez.

Ignacio Lago, la carta ofensiva que se consolidó

Uno de los nombres que más trascendió durante el ciclo de Delfino fue el de Ignacio Lago. El delantero llegó a Colón en 2024 y rápidamente se convirtió en una de las principales armas ofensivas del equipo. Su velocidad, capacidad para ganar duelos individuales y desequilibrio en el último tercio de la cancha hicieron que el entrenador confiara en él desde los primeros partidos. Lago fue uno de los futbolistas con mayor participación durante aquella campaña y logró ganarse un lugar importante dentro del equipo.

Con el paso del tiempo, el atacante mantuvo su protagonismo y sigue en el plantel como uno de los jugadores que representan la continuidad de aquel proceso iniciado bajo la conducción de Delfino y que hoy lo vuelve a tener a disposición.

Facundo Castet y la banda izquierda

Otro de los jugadores que dejó una buena imagen durante la etapa de Delfino fue Facundo Castet. El lateral izquierdo se adaptó rápidamente al funcionamiento del equipo y se transformó en una pieza habitual dentro de la formación titular.

Su entrega, recorrido por la banda y solidez defensiva fueron características que lo destacaron durante la temporada 2024. Castet encontró rápidamente la confianza del cuerpo técnico y respondió con actuaciones que lo llevaron a convertirse en una alternativa importante para el equipo.

Su continuidad en Colón, no refleja su presente futbolísitico pero Iván Delfino al conocerlo puede llegar a potenciar al jugador y encaminar la banda izquierda que es un gran déficit que transita el Sabalero en esta etapa del torneo.

Lucas Picech, un viejo conocido de Iván Delfino

El caso de Lucas Picech tiene un significado especial por tratarse de un futbolista formado en las divisiones inferiores del club. Durante el ciclo de Iván Delfino comenzó a tener mayor contacto con el plantel profesional y la posibilidad de sumar experiencia en el fútbol de Primera Nacional.

Si bien su participación no fue la misma que la de otros jugadores, el defensor formó parte de aquel grupo y empezó a dar sus primeros pasos dentro de la estructura profesional sabalera. Si bien actualmente no tiene mucho rodaje y ha estado en el banco de suplentes. Iván Delfino conoce al jugador y le puede servir para afianzar la defensa.

Tomás Giménez y su recorrido en Colón bajo los tres palos

El arquero Tomás Giménez también fue parte del plantel que estuvo bajo las órdenes de Iván Delfino en 2024. Llegó para competir por un lugar en el arco y formó parte de la preparación del equipo durante una temporada en la que Colón buscaba pelear arriba. Giménez tuvo la oportunidad de sumar minutos y continuar su crecimiento dentro del fútbol profesional, en un puesto donde la competencia interna siempre es clave.

Con el correr de las temporadas, el arquero siguió ligado al club y hoy integra el plantel profesional de 2026, siendo otro de los futbolistas que mantienen el vínculo con aquella etapa.

LEER MAS: Colón eligió a Iván Delfino

Una conexión que permanece en el Colón 2026

Aunque el plantel sabalero atravesó varias modificaciones desde aquel 2024, Ignacio Lago, Facundo Castet, Lucas Picech y Tomás Giménez son los nombres que todavía mantienen una conexión directa con el ciclo de Iván Delfino.

Los cuatro jugadores vivieron una parte del proceso que tuvo al entrenador al frente del equipo y hoy forman parte de una nueva etapa en la historia reciente de Colón, buscando nuevos objetivos con la camiseta rojinegra.