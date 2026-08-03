Fue sin dudas un lunes de grandes novedades en el mundo Colón, ya que la dirigencia sabalera llegó a un acuerdo para que Iván Delfino tenga su segundo ciclo al frente del club, pero a la vez, Ezequiel Medrán se despidió del plantel.
Colón hizo oficial la salida de Ezequiel Medrán
A través de sus redes sociales, Colón informó de manera oficial que Medrán dejó de ser el entrenador sabalero
Por Ovación
3 de agosto 2026 · 21:33hs
Colón hizo oficial la salida de Medrán
Así las cosas, el DT se hizo presente en el predio 4 de junio y antes de que comience el entrenamiento se despidió del plantel y posteriormente hizo algunas declaraciones.
En tanto que horas de la noche, Colón a través de sus redes sociales hizo oficial la salida del entrenador. Sin mencionar que se trató de un despido y no de un acuerdo entre ambas partes.
A la vez que le deseó suerte a Medrán y a su cuerpo técnico en función de lo que vendrá, agradeciendo el profesionalismo con el que se manejó en su paso por la institución.