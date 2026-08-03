Colón hizo oficial la salida de Ezequiel Medrán

A través de sus redes sociales, Colón informó de manera oficial que Medrán dejó de ser el entrenador sabalero

Fue sin dudas un lunes de grandes novedades en el mundo Colón, ya que la dirigencia sabalera llegó a un acuerdo para que Iván Delfino tenga su segundo ciclo al frente del club, pero a la vez, Ezequiel Medrán se despidió del plantel.

Así las cosas, el DT se hizo presente en el predio 4 de junio y antes de que comience el entrenamiento se despidió del plantel y posteriormente hizo algunas declaraciones.

En tanto que horas de la noche, Colón a través de sus redes sociales hizo oficial la salida del entrenador. Sin mencionar que se trató de un despido y no de un acuerdo entre ambas partes.

A la vez que le deseó suerte a Medrán y a su cuerpo técnico en función de lo que vendrá, agradeciendo el profesionalismo con el que se manejó en su paso por la institución.