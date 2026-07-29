Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

La denuncia fue realizada por la expareja de la sospechosa, quien presentó mensajes con amenazas contra la hija de ambos. La PDI actuó por orden del fiscal Alejandro Benítez, resguardó a la menor y detuvo a la mujer de 23 años

Una mujer de 23 años fue aprehendida este martes en la ciudad de Esperanza por pesquisas del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Policía de Investigaciones (PDI) , en el marco de una causa por el presunto delito de amenazas .

La investigación comenzó luego de la denuncia presentada por un hombre de 25 años , expareja de la sospechosa, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios en los que la mujer amenazaba con atentar contra la integridad de la hija que ambos tienen en común, una bebé de 11 meses .

La investigación y la intervención de la PDI

Tras tomar conocimiento del caso, los investigadores del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI realizaron las tareas ordenadas por la Justicia y concretaron la aprehensión de la mujer.

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que dio intervención al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Benítez.

Ante la gravedad de las amenazas denunciadas y el potencial riesgo para la menor, el fiscal dispuso la protección urgente de la bebé, además de ordenar que la mujer permanezca privada de su libertad mientras avanza la investigación.

La sospechosa fue identificada y alojada en una dependencia de Orden Público, mientras que la causa fue calificada provisoriamente como amenazas. La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho y definir la situación procesal de la imputada.

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