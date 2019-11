Se definieron los semifinalistas del Nacional de Clubes

Con partidos muy parejos y resultados cerrados, se jugaron este sábado los cuartos de final del Torneo Nacional de Clubes que organiza la UAR. En Rosario, Jockey y Duendes, superaron a SIC y Belgrano, respectivamente y se enfrentarán en una de las semifinales el próximo fin de semana.

En Fisherton, Jockey Club de Rosario se impuso al San Isidro Club por un apretado 16 a 15, bajo el referato del tucumano Matías Ortíz de Rozas.

Para los rosarinos hubo un try penal, y tres penales del medio apertura Ignacio Dogliani, mientras que para los Zanjeros, hubo tries de Mateo Madero y Carlos Pirán, más un penal y una conversión Joaquín Lamas.

En barrio Las Delicias del sur provincial, Duendes de Rosario se impuso a Belgrano Athlétic de Buenos Aires por 36 a 34, con el referato de Pablo Casellas de Mar del Plata.

Para el verdinegro conducido por Gastón Conde hubo tres ensayos del wing Martín Pellegrino, más tres conversiones y cinco penales del apertura Santiago Araujo. Por su parte, para los de Virrey del Pino, Tobías Bernabé logró dos tries, uno el hooker Tomás Bruno y un try penal, más tres conversiones y dos penales de Tomás Rosati.

Hindú, en tanto, le ganó a GER, el campeón del Torneo del Interior y sigue en camino a la defensa del cetro del torneo y es el único equipo de la URBA que sigue en competencia. En Don Torcuato, el triunfo de Hindú sobre Gimnasia y Esgrima de Rosario fue por 28 a 27 con el arbitraje del mendocino Claudio Antonio.

Para el múltiple campeón de la URBA conducido por Francisco Fernández Miranda hubo tries de Gonzálo Delguy, Severiano Escobio, Martín Cancelliere, más un try y cuatro conversiones del capitán Santiago Fernández.

En tanto, para los rosarinos, que contaron con el ex Puma Leo Senatore, hubo tries de Franco Giúdice, Manuel Covella y Ramiro Picotto, más tres conversiones y dos penales de Teo Castiglioni.

En la localidad bonaerense de Burzaco, Marista de Mendoza logró una histórica clasificación a semifinales del Nacional de Clubes al derrotar a Pucará de la URBA por 29 a 24, en un cotejo controlado por el santafesino Emilio Traverso.

Maxi Filizzola marcó 16 puntos de los Curas en la primera parte (dos tries, un gol y 3 penales) y luego agregó un penal más a los tries de Alejo Videla y Tati Dora. Para Pucara hubo tries de Dimcheff, Montero y Santa Cruz, 3 goles y un penal de Klubus.