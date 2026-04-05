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Sunchales: la PDI allanó una vivienda por amenazas virales en escuelas de la región y aprehendieron a un menor de 16 años

Los pesquisas de la Policía de Investigaciones fueron convocados el miércoles tras la detección de alumnos que llevaron armas blancas a la Escuela Técnico Profesional N° 279 de Sunchales.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de abril 2026 · 13:16hs
Rafaela: la PDI allanó una vivienda por amenazas virales en escuelas de la región y aprehendieron a un menor de 16 años

Rafaela: la PDI allanó una vivienda por amenazas virales en escuelas de la región y aprehendieron a un menor de 16 años
Rafaela: la PDI allanó una vivienda por amenazas virales en escuelas de la región y aprehendieron a un menor de 16 años

Rafaela: la PDI allanó una vivienda por amenazas virales en escuelas de la región y aprehendieron a un menor de 16 años

Este sábado, al filo de la medianoche, y como corolario de una investigación iniciada tras amenazas virales vinculadas a escuelas de la región, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región V ejecutaron un allanamiento en una vivienda de calle Hipólito Yrigoyen al 2000 de la ciudad de Sunchales, en el departamento Castellanos.

Durante el procedimiento, aprehendieron a un adolescente de 16 años, identificado por sus iniciales como S. L. B. M., quien quedó bajo investigación por su presunta responsabilidad en los hechos que generaron conmoción y preocupación en la comunidad educativa.

Adolescente aprehendido

Una vez dentro del inmueble, los pesquisas realizaron una requisa pormenorizada de las distintas dependencias de la vivienda. En ese marco, hallaron y secuestraron un arma de fuego en buenas condiciones de conservación y funcionamiento, que pertenecería a un familiar mayor de edad del adolescente.

Además, incautaron una importante cantidad de dispositivos informáticos, entre ellos equipos y soportes tecnológicos de distintas marcas, que serán analizados en el marco de la investigación.

Nuevos procedimientos

La novedad sobre el allanamiento, la aprehensión del menor y el secuestro de elementos de interés fue informada a la Jefatura de la PDI Región V, que a su vez dio intervención a la fiscal de la Minoridad del Ministerio Público de la Acusación, Carina Gerbaldo.

La funcionaria judicial ordenó la identificación del adolescente, mientras que su situación procesal será evaluada durante la jornada de este domingo. En paralelo, no se descartan nuevos procedimientos policiales orientados a lograr el esclarecimiento definitivo de lo ocurrido.

El hecho que originó la investigación

La investigación se inició el miércoles, cuando autoridades de la Escuela Técnico Profesional N° 279 de la ciudad de Sunchales denunciaron ante la Policía que tres alumnos habían llevado armas en sus mochilas al establecimiento.

Los agentes acudieron al lugar y constataron que los estudiantes habían sido detectados previamente por directivos y docentes, quienes secuestraron un cuchillo tipo Rambo, una hoja metálica de unos 15 centímetros y un hacha de mano.

Los menores manifestaron que portaban los elementos para defensa personal. Todas las armas fueron secuestradas por la Policía, y el caso fue informado al fiscal regional Carlos Vottero, quien dispuso que los pesquisas de la PDI iniciaran una investigación.

El episodio generó especial preocupación por el reciente antecedente ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, donde el alumno Ian Cabrera, de 13 años, fue asesinado, mientras que otros ocho estudiantes resultaron heridos en un ataque perpetrado por un adolescente de 15 años, que permanece aprehendido.

Rafaela escuelas PDI
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