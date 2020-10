Un ex-Colón todavía no puede ganar con su equipo en Grecia

Bartolo no fue el único argentino que participó en el equipo de la región de Magnesia. También se desempeñaron el lateral Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), los zagueros centrales Rodrigo Colombo (ex Estudiantes de La Plata) y Salvador Sánchez (ex Chacarita Juniors) y el mediocampista Nicolás Martínez (ex Independiente).

Panathinaikos todavía no ganó en el torneo (3 empates, una derrota) aunque adeuda dos cotejos.

Este domingo se jugarán los partidos Asteras Trípolis (Juan Munafo, Matías Iglesias, Rodrigo Gómez, Franco Bellocq, Jerónimo Barrales y Brian Orosco)-OFI Creta (Miguel Mellado, Juan Neira y Nazareno Solís); Apollon Smirnis (Israel Coll)-Lamia (Leonardo Villalba) y PAS Giannina (Rodrigo Erramuspe y Fabricio Brener)-AEK Atenas (Emanuel Insúa).

Es líder provisorio Aris Salónica, con 13 unidades, seguido por Volos con 11 y Olympiakos, con 10, en las primeras ubicaciones.