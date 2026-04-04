Colón, con un emotivo homenaje a los héroes de Malvinas en el Brigadier López

En la previa del triunfo ante San Miguel, Colón rindió tributo a los excombatientes, en una jornada donde el recuerdo y el reconocimiento también jugaron su partido.

En una noche cargada de emociones en el Brigadier López, Colón no solo celebró una contundente victoria ante San Miguel, sino que también protagonizó un momento de profundo respeto y memoria.

Antes de que la pelota comenzara a rodar, el club santafesino llevó adelante un sentido homenaje en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, reafirmando su compromiso con la historia y la identidad nacional.

Un reconocimiento que trasciende el resultado

El Sabalero, que durante la semana ya había expresado su postura a través de sus redes sociales, trasladó ese mensaje al estadio. En la previa del encuentro, el clima futbolero dio paso a un instante de reflexión colectiva, donde el público acompañó con respeto el homenaje a los excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Fue un gesto simple, pero cargado de simbolismo. En un contexto donde el deporte muchas veces marca el pulso cotidiano, Colón eligió detenerse y recordar, entendiendo que hay fechas que interpelan más allá de lo deportivo.

Colón y su rol social

Lejos de ser un hecho aislado, la iniciativa se enmarca en una identidad institucional que busca mantener viva la memoria colectiva. Colón, profundamente ligado a su gente, volvió a demostrar que también juega estos “otros partidos”, aquellos que no se miden en goles, pero sí en valores.

El reconocimiento a los héroes de Malvinas encontró eco en las tribunas, donde el acompañamiento del público terminó de darle forma a un momento tan significativo como necesario.

Una noche completa en el Brigadier López

Luego del homenaje, el equipo respondió dentro del campo con una actuación contundente que terminó en goleada por 3-0. Pero más allá del resultado, la jornada quedó marcada por ese instante previo en el que el fútbol se detuvo para dar lugar a la memoria.

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Porque hay noches donde el resultado importa, pero el mensaje trasciende. Y Colón, esta vez, supo estar a la altura dentro y fuera de la cancha.