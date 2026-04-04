En una noche cargada de emociones en el Brigadier López, Colón no solo celebró una contundente victoria ante San Miguel, sino que también protagonizó un momento de profundo respeto y memoria.
Colón, con un emotivo homenaje a los héroes de Malvinas en el Brigadier López
En la previa del triunfo ante San Miguel, Colón rindió tributo a los excombatientes, en una jornada donde el recuerdo y el reconocimiento también jugaron su partido.
Por Ovación
Antes de que la pelota comenzara a rodar, el club santafesino llevó adelante un sentido homenaje en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, reafirmando su compromiso con la historia y la identidad nacional.
Un reconocimiento que trasciende el resultado
El Sabalero, que durante la semana ya había expresado su postura a través de sus redes sociales, trasladó ese mensaje al estadio. En la previa del encuentro, el clima futbolero dio paso a un instante de reflexión colectiva, donde el público acompañó con respeto el homenaje a los excombatientes de la Guerra de Malvinas.
Fue un gesto simple, pero cargado de simbolismo. En un contexto donde el deporte muchas veces marca el pulso cotidiano, Colón eligió detenerse y recordar, entendiendo que hay fechas que interpelan más allá de lo deportivo.
Colón y su rol social
Lejos de ser un hecho aislado, la iniciativa se enmarca en una identidad institucional que busca mantener viva la memoria colectiva. Colón, profundamente ligado a su gente, volvió a demostrar que también juega estos “otros partidos”, aquellos que no se miden en goles, pero sí en valores.
El reconocimiento a los héroes de Malvinas encontró eco en las tribunas, donde el acompañamiento del público terminó de darle forma a un momento tan significativo como necesario.
Una noche completa en el Brigadier López
Luego del homenaje, el equipo respondió dentro del campo con una actuación contundente que terminó en goleada por 3-0. Pero más allá del resultado, la jornada quedó marcada por ese instante previo en el que el fútbol se detuvo para dar lugar a la memoria.
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Porque hay noches donde el resultado importa, pero el mensaje trasciende. Y Colón, esta vez, supo estar a la altura dentro y fuera de la cancha.