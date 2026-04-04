Antonio, sueña en grande en Colón: "Creo que vamos por el buen camino"

Ignacio Antonio, la gran figura del 3-0 de Colón ante San Miguel, valoró el rendimiento del equipo y remarcó la importancia de golpear rápido.

Colón tuvo una actuación contundente en el Brigadier López y una de las grandes razones fue el nivel de Ignacio Antonio, quien se despachó con un doblete en el triunfo 3-0 ante San Miguel. Tras el partido, el mediocampista ofensivo expresó su satisfacción por el rendimiento colectivo y la importancia de hacerse fuerte en casa.

“ La verdad que contento porque era un rival que trabajaba bien los partidos, pero acá de local nos hacemos fuertes y eso es importante ”, señaló, destacando el peso del equipo en Santa Fe. En ese sentido, también subrayó el valor de haber golpeado rápido: “ Hicimos el gol rápido y eso está bueno porque somos un equipo con jerarquía que sabe manejar los tiempos. Creo que hicimos un gran partido, nunca lo sufrimos ”.

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Antonio, que se movió por distintos sectores del frente de ataque, explicó cómo leyó el partido para lastimar a la defensa rival: “Ezequiel (Medrán) me había dicho que le gane la espalda porque dejaban espacios. Me animé, me solté y llegaron los goles”, contó sobre la indicación previa que terminó siendo clave.

Antonio.jpg Nacho Antonio anotó en 12 minutos en Colón los mismos goles que tenía en toda su carrera. UNO Santa Fe / José Busiemi

Sobre sus conquistas, el volante no dudó en elegir: “El primero fue el más lindo, vi el espacio y la pelota cayó justo ahí. El segundo me la encontré, pero valen los dos”, analizó, con una sonrisa que reflejaba el gran momento personal que atraviesa.

El acompañamiento que le dieron a Nacho Antonio

El cierre fue aún más emotivo, ya que pudo compartir la jornada con sus seres queridos: “Contento porque lo puedo disfrutar con la familia, vinieron todos de Córdoba, hasta mi sobrina que nació hace poquito. Es una felicidad completa”, confesó.

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Finalmente, con los pies sobre la tierra, dejó un mensaje claro pese al gran presente del equipo: “Esto es largo, tenemos que seguir pisando fuerte. Creo que vamos por buen camino”. Mientras tanto, Colón sigue creciendo y, con actuaciones como la de Antonio, se posiciona cada vez más firme en la pelea por el ascenso.