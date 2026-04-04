Rasmussen, con la idea fija en Colón: "Tenemos que acostumbrarnos a estar arriba"

El defensor Federico Rasmussen destacó el presente de Colón tras la goleada, aunque remarcó que el desafío es sostener el nivel y no relajarse.

El gran presente de Colón encuentra respaldo en voces como la de Federico Rasmussen, quien analizó el momento del equipo tras la victoria ante San Miguel y dejó una idea clara: el desafío recién empieza.

“ Es lindo verse ahí arriba, pero tenemos que acostumbrarnos a eso, a competir y a ganar siempre ”, expresó el defensor, marcando el objetivo de consolidarse como protagonista.

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Rasmussen también se refirió a la importancia de mantener la concentración en un torneo parejo: “Esto es largo y no podemos pensar más allá del próximo partido. Si nos relajamos, se puede complicar con cualquiera”.

En lo táctico, defendió el sistema utilizado y explicó que el equipo supo adaptarse: “A veces te toca defender más bajo o más alto, son momentos del partido. Lo importante es responder a lo que se pide”.

El análisis particular de la victoria de Colón

Además, resaltó el impacto de golpear temprano: “Hacer el primer gol rápido te cambia todo, porque el rival se abre y aparecen los espacios”.

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Por último, puso en valor el respaldo de la gente: “Nos vienen acompañando desde el inicio y nosotros tratamos de devolverles eso dentro de la cancha”.

Con un mensaje claro y sin euforia, Colón sigue construyendo su camino con firmeza y convicción.