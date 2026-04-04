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Medrán, tras la goleada de Colón: "Hoy dimos un paso importante hacia adelante"

Ezequiel Medrán valoró la actuación integral de Colón, destacó la solidez del nuevo esquema y aseguró que fue el mejor partido de su ciclo.

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 21:49hs
Medrán, tras la goleada de Colón: Hoy dimos un paso importante hacia adelante

UNO Santa Fe / José Busiemi

La contundente victoria de Colón ante San Miguel dejó mucho más que tres puntos. En conferencia de prensa, Ezequiel Medrán analizó el rendimiento del equipo y no ocultó su satisfacción por lo mostrado dentro del campo.

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Pudimos resolver un partido que de antemano era complejo. Hicimos un gran trabajo que nos permitió dominar y definirlo con claridad”, explicó el DT, remarcando la eficacia de su equipo para golpear en los momentos justos.

Un equipo sólido y en crecimiento, según Medrán

Uno de los puntos centrales del análisis estuvo en el funcionamiento colectivo. Medrán destacó que el equipo no solo ganó, sino que mostró una evolución clara: “Fuimos muy sólidos, prácticamente no nos generaron situaciones claras y tuvimos la eficacia que nos faltó en otros partidos”.

En esa línea, también subrayó el impacto del esquema táctico utilizado: “El equipo se sintió cómodo, le dio orden y solidez. Es algo que venimos trabajando y que está dando resultados”.

El valor del trabajo previo en Colón

El entrenador hizo hincapié en la preparación semanal como clave del rendimiento: “Las intenciones del rival las trabajamos durante la semana, cómo contrarrestarlas, cómo ajustar. Los jugadores lo interpretaron muy bien y eso nos pone contentos”.

Además, destacó la respuesta del plantel en lo físico y lo táctico: “Hoy dominamos el partido desde esos dos aspectos, y eso es muy importante para sostener este tipo de actuaciones”.

El mejor partido del ciclo de Medrán en Colón

Consultado sobre si había sido la mejor actuación desde su llegada, Medrán no dudó: “Seguramente fue el mejor partido de este proceso. Me siento representado por la manera en que el equipo compitió”, afirmó.

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Nacho Lago y Nacho Antonio, los goleadores de la contundente victoria del Col&oacute;n de Medr&aacute;n ante San Miguel.

Nacho Lago y Nacho Antonio, los goleadores de la contundente victoria del Colón de Medrán ante San Miguel.

También dejó en claro su filosofía: “No me caso con un sistema, busco rendimiento. Hoy los jugadores respondieron muy bien y eso es lo que más me interesa”.

Mentalidad y objetivo claro

Más allá del gran presente, el DT mantuvo la cautela: “Sabemos que es un torneo largo, duro, con mucha exigencia. Lo importante es que el equipo está madurando y entendiendo los momentos”.

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Finalmente, destacó el compromiso del grupo: “Cuando trabajás con convicción, el fútbol te da la derecha. Hoy lo estamos disfrutando, pero con mucha responsabilidad”.

Con una idea clara, un equipo en crecimiento y resultados que acompañan, el Colón de Medrán empieza a consolidarse como uno de los grandes animadores del campeonato.

Colón Ezequiel Medrán San Miguel
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