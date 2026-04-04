Pier Barrios y la receta de Colón: "La solidez es lo que nos sostiene"

Pier Barrios analizó la goleada ante San Miguel, destacó la contundencia del equipo y remarcó el crecimiento colectivo en un torneo exigente.

Luego del claro triunfo de Colón , la palabra de Pier Barrios reflejó el momento que atraviesa el equipo. Si bien evitó definirlo como la mejor actuación, sí destacó un aspecto clave: “No sé si fue el mejor partido, pero sí el más contundente”.

El central valoró el resultado, aunque puso el foco en el proceso: “Se vienen haciendo cosas muy buenas, pero también hay que corregir. Queremos ser un equipo sólido y protagonista”.

Colón, un equipo que va tomando forma según Barrios

Barrios hizo hincapié en la evolución sostenida del Sabalero, que empieza a encontrar regularidad en el torneo: “Es difícil ganar dos partidos seguidos en esta categoría. Nos costaba de visitante, lo pudimos lograr y hoy lo reafirmamos de local”.

Además, destacó el crecimiento desde lo anímico: “El equipo se va sintiendo cada vez mejor y eso se nota dentro de la cancha”.

Convicción por encima del sistema

En cuanto a lo táctico, el defensor respaldó el trabajo del entrenador Ezequiel Medrán y dejó un concepto claro: “Más allá del sistema, lo importante es que el equipo está convencido de lo que hace”.

También se refirió al equilibrio que se logró en el mediocampo, clave para sostener el funcionamiento colectivo: “Tal vez resignamos algo de generación, pero ganamos en solidez y eso está dando resultados”.

Golpear primero, una virtud clave

Otro de los puntos destacados fue la eficacia en el arranque de los partidos: “De local estamos logrando abrir los partidos temprano y eso te permite manejarlos con más tranquilidad”, explicó.

En ese sentido, subrayó la importancia de sostener la intensidad: “No bajamos el ritmo y eso hizo que el partido se nos haga más fácil”.

La defensa, un pilar fundamental

Barrios también puso en valor el trabajo colectivo en defensa: “Somos un equipo sólido que trabaja en todas las líneas. Los delanteros y volantes hacen un desgaste enorme y eso nos ayuda mucho a los defensores”.

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Finalmente, dejó en claro cuál es la meta: “Si seguimos así, vamos a ser un equipo serio y vamos a pelear hasta el final”.

Con una base firme y un mensaje claro desde adentro, Colón empieza a construir argumentos sólidos para ilusionarse.