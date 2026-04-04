Lértora y la vara alta de Colón: "Cada partido es un paso más"

El capitán Federico Lértora valoró la goleada de Colón ante San Miguel, destacó el rendimiento colectivo y dejó en claro el objetivo.

Después de la contundente victoria frente a San Miguel, Federico Lértora se mostró conforme, pero con la mirada puesta en el proceso más que en el resultado. Para el capitán de Colón , el equipo dio una señal positiva, aunque todavía queda mucho por recorrer.

“Había que revalidar lo que hicimos de visitante y creo que lo logramos. Era importante sostener ese nivel también en casa”, analizó, destacando la continuidad en el rendimiento.

La búsqueda de una identidad en Colón

Lértora hizo especial hincapié en la evolución colectiva. “El equipo tiene que ir mejorando partido a partido, aunque sea un poco. Ese crecimiento es lo que nos va a llevar a ser el equipo que queremos”, explicó, dejando en claro que el objetivo es construir una identidad sólida.

Colón Antonio.jpg Federico Lértora felicita a Nacho Antonio, autor de dos de los tres tantos de la victoria de Colón ante San Miguel. UNO Santa Fe / José Busiemi

Además, valoró la regularidad mostrada ante San Miguel: “Jugamos los 90 minutos a un nivel alto, más allá del resultado. Eso es lo que buscamos sostener”.

Exigencia interna y mentalidad competitiva

El mediocampista también remarcó que el grupo no se conforma con lo conseguido. “Ahora subimos la vara y hay que mantenerla. Si queremos ser un equipo con aspiraciones, tenemos que seguir creciendo”, afirmó.

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Esa autocrítica constante aparece como uno de los pilares del buen momento sabalero.

Para cerrar, el capitán dejó un mensaje claro sobre la mentalidad del plantel: “Cada fin de semana es un nuevo desafío. Hoy dimos un paso importante, pero ya tenemos que pensar en el próximo”.

Con Lértora como voz de mando, Colón muestra no solo rendimiento dentro de la cancha, sino también una idea clara de hacia dónde quiere ir.