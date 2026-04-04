Uno Santa Fe | Colón | Colón

Lértora y la vara alta de Colón: "Cada partido es un paso más"

El capitán Federico Lértora valoró la goleada de Colón ante San Miguel, destacó el rendimiento colectivo y dejó en claro el objetivo.

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 21:40hs
Lértora y la vara alta de Colón: Cada partido es un paso más

UNO Santa Fe / José Busiemi

Después de la contundente victoria frente a San Miguel, Federico Lértora se mostró conforme, pero con la mirada puesta en el proceso más que en el resultado. Para el capitán de Colón, el equipo dio una señal positiva, aunque todavía queda mucho por recorrer.

LEER MÁS: Fiesta completa: Colón ganó, gustó, goleó y quedó como único puntero de la Zona A

“Había que revalidar lo que hicimos de visitante y creo que lo logramos. Era importante sostener ese nivel también en casa”, analizó, destacando la continuidad en el rendimiento.

La búsqueda de una identidad en Colón

Lértora hizo especial hincapié en la evolución colectiva. “El equipo tiene que ir mejorando partido a partido, aunque sea un poco. Ese crecimiento es lo que nos va a llevar a ser el equipo que queremos”, explicó, dejando en claro que el objetivo es construir una identidad sólida.

Colón Antonio.jpg
Federico L&eacute;rtora felicita a Nacho Antonio, autor de dos de los tres tantos de la victoria de Col&oacute;n ante San Miguel.

Federico Lértora felicita a Nacho Antonio, autor de dos de los tres tantos de la victoria de Colón ante San Miguel.

Además, valoró la regularidad mostrada ante San Miguel: “Jugamos los 90 minutos a un nivel alto, más allá del resultado. Eso es lo que buscamos sostener”.

Exigencia interna y mentalidad competitiva

El mediocampista también remarcó que el grupo no se conforma con lo conseguido. “Ahora subimos la vara y hay que mantenerla. Si queremos ser un equipo con aspiraciones, tenemos que seguir creciendo”, afirmó.

LEER MÁS: Frío afuera, fuego adentro: la gente de Colón armó su fiesta en la previa

Esa autocrítica constante aparece como uno de los pilares del buen momento sabalero.

Para cerrar, el capitán dejó un mensaje claro sobre la mentalidad del plantel: “Cada fin de semana es un nuevo desafío. Hoy dimos un paso importante, pero ya tenemos que pensar en el próximo”.

Con Lértora como voz de mando, Colón muestra no solo rendimiento dentro de la cancha, sino también una idea clara de hacia dónde quiere ir.

Colón San Miguel Lértora
Noticias relacionadas
pier barrios y la receta de colon: la solidez es lo que nos sostiene

Pier Barrios y la receta de Colón: "La solidez es lo que nos sostiene"

medran, tras la goleada de colon: hoy dimos un paso importante hacia adelante

Medrán, tras la goleada de Colón: "Hoy dimos un paso importante hacia adelante"

El uno por uno de Colón en la goleada ante San Miguel.

El uno por uno de Colón en la goleada frente a San Miguel

antonio, suena en grande en colon: creo que vamos por el buen camino

Antonio, sueña en grande en Colón: "Creo que vamos por el buen camino"

Lo último

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Último Momento
Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Ovación
Del Sel insistió sobre Colón: Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná