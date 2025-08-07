Unión consiguió un tercer cupo extra para incorporar hasta el 31 de agosto

Pese a estar cerrado el mercado, Unión todavía tiene la chance de incorporar hasta fin de mes más de un jugador. ¿Por qué?

Aunque el mercado de pases ya está cerrado en el fútbol argentino, Unión cuenta con la posibilidad de incorporar hasta tres jugadores más, gracias a una reglamentación de AFA que otorga cupos extra a los clubes que transfieren futbolistas al exterior.

El último movimiento que abrió una nueva ficha fue el préstamo de Franco Ratotti a Unión Española de Chile. El delantero –goleador de la reserva–, que previamente firmó su primer contrato profesional, se suma a la lista de jugadores que emigraron al extranjero.

Unión tiene más chances para incorporar

Antes de Ratotti, ya se habían ido Francisco Pumpido (Toluca de México) y Lionel Verde (CSKA de Moscú), lo que habilita al Tate a gestionar tres incorporaciones. Además, podría abrirse un cuarto cupo si se concreta la transferencia del zaguero Matías Schultz al fútbol de Hungría. Sin embargo, esa operación se encuentra trabada por temas contractuales vinculados a su representación –Leandro Varino, apoderado de Jerónimo Dómina– , por lo que su situación todavía no está resuelta.

Lionel Verde Unión tiene tres cupos más para incorporar tras las partidas de Franco Ratotti, Francisco Pumpido y Lionel Verde (foto).

Con estos cupos disponibles, Unión tiene tiempo hasta el 31 de agosto para incorporar. El propio Leonardo Madelón deslizó en las últimas horas la posibilidad de sumar un volante central. Es lo que quedó pendiente al caerse las opciones de Rodrigo Saravia y Jalil Elías.

El tema es que Unión no tiene tanto margen económico para tentar y la mayoría de los equipos ya está armados. Solo queda apuntar a un futbolista que esté tapado y pueda salir mediante una erogación baja. En Argentina, todos piden un dinero a cambio y por eso, el ingenio es clave.