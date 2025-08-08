El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Este viernes 8 de agosto, Mauro Pittón celebra sus 31 años, y Unión no dejó pasar la oportunidad para saludarlo con un mensaje especial a través de sus redes sociales oficiales.

El Tate le dedicó un cálido posteo al mediocampista, quien está identificado en el marco de un plantel donde es protagonista.

Un jugador de la casa

Nacido en Santa Fe en 1994, Mauro Pittón debutó en la Primera de Unión en 2015, y desde entonces se ganó el cariño de la hinchada por su entrega, su despliegue en el mediocampo y su sentido de pertenencia con el club. Junto a su hermano Bruno, también surgido del semillero tatengue, formó una dupla que los fanáticos recuerdan con mucho afecto.

Pittón fue parte de uno de los ciclos más sólidos del equipo en Primera División durante la segunda mitad de la década pasada, aportando equilibrio, marca y juego en la mitad de la cancha.

LEER MÁS: La interminable racha negativa que Unión intentará romper en La Paternal

Trayectoria y actualidad

Tras su primer paso por Unión, Mauro pasó por San Lorenzo, Vélez, Arsenal y Central Córdoba, entre otros equipos del fútbol argentino, sumando experiencia y jerarquía.

El saludo de Unión en esta fecha especial no hace más que reforzar ese lazo: el club reconoce y celebra a quienes marcaron su historia, dentro y fuera del campo de juego.

