El minuto a minuto de Unión contra Instituto en Alta Córdoba Unión supera a Instituto por 4 a 0, con goles de Mauro Pittón (2), Marcelo Estigarribia y Mauricio Martínez, en un primer tiempo para el recuerdo Por Ovación 15 de agosto 2025 · 18:57hs

Prensa Unión

Unión afrontará este viernes un compromiso de alto voltaje en Alta Córdoba, cuando desde las 19 visite a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón, por la quinta fecha (Interzonal) de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi y transmitido por ESPN Premium.

El Tatengue llega golpeado tras perder el invicto ante Argentinos Juniors, por 1-0 en La Paternal, y necesita imperiosamente sumar de a tres para tomar aire en la tabla de posiciones, donde el último de la general perderá la categoría.

Un triunfo no solo le permitiría escapar momentáneamente de esa zona caliente, sino que lo dejaría a un punto de su rival de turno. Sin embargo, arrastra una racha negativa preocupante: hace casi 10 meses que no gana fuera de Santa Fe (3-2 ante Gimnasia en La Plata). Live Blog Post PT 47 minutos: final del primer tiempo con goleada 4-0 de Unión ante Instituto Con doblete de Mauro Pittón, Estigarribia y Martínez, Unión vapulea a La Gloria en Alta Córdoba Estigarribia Instituto Prensa Unión Live Blog Post PT 32 minutos: cuarto de Unión, segundo para Mauro Pittón Unión baila 4-0 a Instituto en Alta Córdoba en un primer tiempo extraordinario Mauro Pittón Prensa Unión Live Blog Post PT 17 minutos: tercero de Unión propiedad de Mauricio Martínez Unión goleó a Instituto y a la salida de un tiro de esquina apareció Caramelo para el 3 a 0 en Alta Córdoba Gol Martínez Estudiantes.jpg Mauricio Martínez le dio con un gran gol la victoria a Unión contra Estudiantes. Prensa Unión Live Blog Post PT 10 minutos: segundo de Unión lo hizo Estigarribia!! Una contra perfecta del Tate que por intermedio de Marcelo Estigarribia para el 2 a 0 ante Instituto Estigarribia 1.jpg Live Blog Post PT 7 minutos: golazo de Unión!! Lo hizo Mauro Pittón, para el 1-0 del Tate sobre Instituto en Alta Córdoba Mauro Pittón.jpg Prensa Unión Live Blog Post PT 0 minutos: ya juegan en Alta Córdoba, Instituto ante Unión El Tate busca sumar una victoria como visitante que lo aleje de la zona baja en la tabla anual Unión Instituto.jpg Prensa Unión Síntesis del partido Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stéfano Moreyra y Gastón Lodico; Manuel Romero, Damián Puebla y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá. Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón. Goles: PT 7' y 32' Mauro Pittón (U); 10' Marcelo Estigarribia (U) y 17' Mauricio Martínez (U) Cambios: Amarillas: Estadio: Monumental Presidente Perón Árbitro: Bruno Amiconi