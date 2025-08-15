Unión afrontará este viernes un compromiso de alto voltaje en Alta Córdoba, cuando desde las 19 visite a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón, por la quinta fecha (Interzonal) de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi y transmitido por ESPN Premium.
El minuto a minuto de Unión contra Instituto en Alta Córdoba
Unión supera a Instituto por 4 a 0, con goles de Mauro Pittón (2), Marcelo Estigarribia y Mauricio Martínez, en un primer tiempo para el recuerdo
Por Ovación
El Tatengue llega golpeado tras perder el invicto ante Argentinos Juniors, por 1-0 en La Paternal, y necesita imperiosamente sumar de a tres para tomar aire en la tabla de posiciones, donde el último de la general perderá la categoría.
Un triunfo no solo le permitiría escapar momentáneamente de esa zona caliente, sino que lo dejaría a un punto de su rival de turno. Sin embargo, arrastra una racha negativa preocupante: hace casi 10 meses que no gana fuera de Santa Fe (3-2 ante Gimnasia en La Plata).
Síntesis del partido
Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stéfano Moreyra y Gastón Lodico; Manuel Romero, Damián Puebla y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Goles: PT 7' y 32' Mauro Pittón (U); 10' Marcelo Estigarribia (U) y 17' Mauricio Martínez (U)
Cambios:
Amarillas:
Estadio: Monumental Presidente Perón
Árbitro: Bruno Amiconi