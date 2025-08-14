Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Unión dio a conocer la lista de jugadores convocados para enfrentar este viernes, desde las 19, a Instituto, en el inicio de la Fecha 5 del Torneo Clausura

El plantel de Unión se instaló en Córdoba para aguardar las 19 de este viernes, cuando el equipo de Leonardo Madelón se mida con Instituto Atlético Central Córdoba por la Fecha 5 del Torneo Clausura en la Liga Profesional.

Mientras La Gloria llega después de empatar como local ante Platense, los rojiblancos santafesinos perdieron su invicto en La Paternal ante Argentinos Juniors.

Varios pruebas y un par de cambios

En los días posteriores al revés 1-0 ante el Bicho, el orientador rojiblanco realizó diferentes variantes y todo parece indicar que habrá tres cambios, uno por línea al momento de salir a escena.

En defensa, se llevaría adelante el estreno del uruguayo Maizon Rodríguez, en reemplazo de Juan Pablo Ludueña. Por su parte, en la mitad de la cancha, el mendocino Franco Fragapane recuperará la titularidad luego de ser expulsado ante Tigre. El que saldrá será Solari.

Finalmente, tal vez lo que más sorprendería, sería el ingreso de Marcelo Estigarribia por Lucas Gamba, uno de los delanteros de buen rendimiento en los partidos anteriores.

La lista de Unión para visitar a Instituto