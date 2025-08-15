Madelón: "Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios"

El entrenador de Unión, Leonardo Madelón, se fue por demás de contento por un triunfo y la concepción del mismo. "Fuimos prácticos", aseveró

El DT de Unión, Leonardo Madelón no ocultó su felicidad por el enorme triunfo de sus muchachos, dejando atrás una serie negativa sin poder ganar en condición de visitante.

En el inicio de su conferencia de prensa reconoció que "la alegría que tengo es porque cortamos algo que de visitante costaba muchísimo. Se iba a dar, hicimos un planteo y lo respetamos, fuimos prácticos, lo agarramos distraídos, no pensó que lo íbamos a presionar. Vinieron los goles y lo manejamos con tranquilidad. Hicieron goles los volantes, Chelo también, fortalece mucho".

Más adelante admitió que "había que creer en todo lo que veniamos haciendo, estamos entrenando mucho, hay buena sintonía, era muy bueno ganar, más que nada por nuestra gente, hacía mucho que no se ganaba afuera. Ratificar cosas buenas y mejorar cosas que podemos incorporar. No es fácil, no lo dejamos ser a Instituto. Venían golpeados con un empate sobre la hora, no lo dejamos reaccionar. Estuve al palo hasta el final, nos podía pasar una relajación, cuidamos lo que habíamos logrado. Fin de semana libre y después pensar en Huracán".

LEER MÁS: Mauro Pittón, el goleador de Unión: "Redondeamos un buen partido"

Tranquilidad por la salida de dos titulares

"Del Blanco tenía una fagita, Estigarribia lo sacamos para cuidarlo, hizo un trabajo integral, en el juego aéreo fue importante. Nosotros tenemos que generar cosas buenas en las charlas, muchos no estaban contento, yo quiero decir que íbamos a cortar la racha y que sea un final lindo. Los chicos hicieron un buen partido, Maizon (Rodríguez) debutó muy bien".

El orientador rojiblanco también dijo que "desde el inicio estuvo la actitud de olvidarnos que íbamos a jugar de visitante, armar un equipo corto, jugar con el error del rival, Instituto llegaba y tiraba pelotazos. Cerramos los caminos, lo atacamos ancho, está bien, para ellos un tiro en el palo, es un rival duro y el resultado es fuerte".

LEER MÁS: Unión armó un festival de cuarteto en Córdoba goleando a Instituto 4-0

Las bondades de sus pupilos

Madelón también subrayó: "Si el resultado era adverso y el rendimiento no era bueno te empezas a hacer preguntas, volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios, fue todo de los jugadores, lectura con una orden de confianza, merecían ganar un partido de visitante, tonifica la idea, creer y saber que se puede. Pensar en el bravo Huracán, equipo difícil, nos conocen bien, será un partido de mucha estrategia".

Antes de su despedida para gozar de un fin de semana de descanso, Madelón disparó: "Me gustó lo furioso, práctico, incisivo, es una parte, después hay que defender cuando el rival tiene la posesión, no nos queremos meter atrás salvo el rival que te lleva a eso. Hablé con Lucas (Gamba), venía de jugar una seguidilla, pasa con Lautaro (Vargas) que lo estudian. Si creemos que somos un equipo invencible es un error, queremos ser respetados y nos están mirando".