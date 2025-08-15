Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón: "Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios"

El entrenador de Unión, Leonardo Madelón, se fue por demás de contento por un triunfo y la concepción del mismo. "Fuimos prácticos", aseveró

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2025 · 21:52hs
Madelón: Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios

Prensa Unión

El DT de Unión, Leonardo Madelón no ocultó su felicidad por el enorme triunfo de sus muchachos, dejando atrás una serie negativa sin poder ganar en condición de visitante.

En el inicio de su conferencia de prensa reconoció que "la alegría que tengo es porque cortamos algo que de visitante costaba muchísimo. Se iba a dar, hicimos un planteo y lo respetamos, fuimos prácticos, lo agarramos distraídos, no pensó que lo íbamos a presionar. Vinieron los goles y lo manejamos con tranquilidad. Hicieron goles los volantes, Chelo también, fortalece mucho".

Más adelante admitió que "había que creer en todo lo que veniamos haciendo, estamos entrenando mucho, hay buena sintonía, era muy bueno ganar, más que nada por nuestra gente, hacía mucho que no se ganaba afuera. Ratificar cosas buenas y mejorar cosas que podemos incorporar. No es fácil, no lo dejamos ser a Instituto. Venían golpeados con un empate sobre la hora, no lo dejamos reaccionar. Estuve al palo hasta el final, nos podía pasar una relajación, cuidamos lo que habíamos logrado. Fin de semana libre y después pensar en Huracán".

LEER MÁS: Mauro Pittón, el goleador de Unión: "Redondeamos un buen partido"

Tranquilidad por la salida de dos titulares

"Del Blanco tenía una fagita, Estigarribia lo sacamos para cuidarlo, hizo un trabajo integral, en el juego aéreo fue importante. Nosotros tenemos que generar cosas buenas en las charlas, muchos no estaban contento, yo quiero decir que íbamos a cortar la racha y que sea un final lindo. Los chicos hicieron un buen partido, Maizon (Rodríguez) debutó muy bien".

El orientador rojiblanco también dijo que "desde el inicio estuvo la actitud de olvidarnos que íbamos a jugar de visitante, armar un equipo corto, jugar con el error del rival, Instituto llegaba y tiraba pelotazos. Cerramos los caminos, lo atacamos ancho, está bien, para ellos un tiro en el palo, es un rival duro y el resultado es fuerte".

LEER MÁS: Unión armó un festival de cuarteto en Córdoba goleando a Instituto 4-0

Las bondades de sus pupilos

Madelón también subrayó: "Si el resultado era adverso y el rendimiento no era bueno te empezas a hacer preguntas, volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios, fue todo de los jugadores, lectura con una orden de confianza, merecían ganar un partido de visitante, tonifica la idea, creer y saber que se puede. Pensar en el bravo Huracán, equipo difícil, nos conocen bien, será un partido de mucha estrategia".

Antes de su despedida para gozar de un fin de semana de descanso, Madelón disparó: "Me gustó lo furioso, práctico, incisivo, es una parte, después hay que defender cuando el rival tiene la posesión, no nos queremos meter atrás salvo el rival que te lleva a eso. Hablé con Lucas (Gamba), venía de jugar una seguidilla, pasa con Lautaro (Vargas) que lo estudian. Si creemos que somos un equipo invencible es un error, queremos ser respetados y nos están mirando".

Unión Madelón Instituto
Noticias relacionadas
fragapane: nosotros fuimos efectivos y eso es importante

Fragapane: "Nosotros fuimos efectivos y eso es importante"

la particularidad de los cuatro goles de union ante instituto en cordoba

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

union corto su racha como visitante con una aplastante victoria ante instituto en alta cordoba

Unión cortó su racha como visitante con una aplastante victoria ante Instituto en Alta Córdoba

mira la lista de viajeros que union utilizara en cordoba contra instituto

Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Lo último

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: El trabajo siempre paga

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

Fragapane: Nosotros fuimos efectivos y eso es importante

Fragapane: "Nosotros fuimos efectivos y eso es importante"

Último Momento
El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: El trabajo siempre paga

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

Fragapane: Nosotros fuimos efectivos y eso es importante

Fragapane: "Nosotros fuimos efectivos y eso es importante"

Madelón: Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios

Madelón: "Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios"

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

Ovación
Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: El trabajo siempre paga

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Fragapane: Nosotros fuimos efectivos y eso es importante

Fragapane: "Nosotros fuimos efectivos y eso es importante"

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"