Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Fueron detenidos en la madrugada del jueves. Iban en moto e intentaron huir, pero fueron interceptados. A uno le secuestraron un revólver calibre 32 con 25 balas en condiciones de uso.

En la madrugada del jueves , efectivos del Comando Radioeléctrico protagonizaron una intensa persecución policial en el barrio Santa Rosa de Lima , que terminó con la detención de dos hombres y el secuestro de un revólver calibre 32 con 25 balas .

El hecho ocurrió cuando los agentes patrullaban por calle Padre Quiroga y advirtieron la presencia de dos sospechosos que circulaban en una motocicleta . Al notar las balizas del móvil, el conductor aceleró e intentó escapar del control policial . Tras una breve persecución, fueron interceptados en la intersección de Mendoza y pasaje Mitre .

Arma y municiones secuestradas

Durante la requisa, los policías hallaron en poder de uno de los aprehendidos un revólver calibre 32 en perfecto estado de funcionamiento, acompañado de 25 proyectiles de uso civil. El arma fue asegurada como prueba y la moto quedó retenida.

Los dos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 3° de Santa Fe, donde permanecen alojados. Paralelamente, los uniformados solicitaron a la central de emergencias 911 la revisión de las cámaras de videovigilancia para investigar si los arrestados y el rodado secuestrado están vinculados a robos o asaltos cometidos recientemente en la vía pública.

Causas e imputaciones

La Unidad Regional I La Capital informó el procedimiento al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que ambos sigan privados de su libertad. Se los imputará como presuntos autores del delito de tenencia indebida de arma de fuego y municiones de uso civil.

