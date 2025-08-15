Uno Santa Fe | Policiales | Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Fueron detenidos en la madrugada del jueves. Iban en moto e intentaron huir, pero fueron interceptados. A uno le secuestraron un revólver calibre 32 con 25 balas en condiciones de uso.

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de agosto 2025 · 10:32hs
Los detenidos luego de la persecución policial

gentileza

Los detenidos luego de la persecución policial

En la madrugada del jueves, efectivos del Comando Radioeléctrico protagonizaron una intensa persecución policial en el barrio Santa Rosa de Lima, que terminó con la detención de dos hombres y el secuestro de un revólver calibre 32 con 25 balas.

El hecho ocurrió cuando los agentes patrullaban por calle Padre Quiroga y advirtieron la presencia de dos sospechosos que circulaban en una motocicleta. Al notar las balizas del móvil, el conductor aceleró e intentó escapar del control policial. Tras una breve persecución, fueron interceptados en la intersección de Mendoza y pasaje Mitre.

Arma y municiones secuestradas

Durante la requisa, los policías hallaron en poder de uno de los aprehendidos un revólver calibre 32 en perfecto estado de funcionamiento, acompañado de 25 proyectiles de uso civil. El arma fue asegurada como prueba y la moto quedó retenida.

Los dos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 3° de Santa Fe, donde permanecen alojados. Paralelamente, los uniformados solicitaron a la central de emergencias 911 la revisión de las cámaras de videovigilancia para investigar si los arrestados y el rodado secuestrado están vinculados a robos o asaltos cometidos recientemente en la vía pública.

Causas e imputaciones

La Unidad Regional I La Capital informó el procedimiento al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que ambos sigan privados de su libertad. Se los imputará como presuntos autores del delito de tenencia indebida de arma de fuego y municiones de uso civil.

• LEER MÁS: Descubrieron a un alumno de 14 años con un arma de fuego en plena clase en barrio Cabal

Santa Rosa de Lima persecución hombres moto
Noticias relacionadas
una madre denuncio a su hijo de 12 anos por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

un kiosco de barrio constituyentes sufrio su cuarto robo en 12 dias pero lo insolito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Colastiné: tres jóvenes intentaron incendiar un patrullero policial y lo filmaron para Instagram

Colastiné: tres muchachos intentaron incendiar un patrullero policial y lo filmaron para Instagram

Imagen ilustrativa

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Lo último

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Último Momento
Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

Ovación
Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"