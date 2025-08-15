Uno Santa Fe | Colón | Colón

El hincha de Colón responde: qué opina del regreso de Vignatti

En la semana donde se definió el regreso de José Vignatti a la arena política de Colón, los seguidores de UNO Santa Fe opinaron al respecto.

15 de agosto 2025 · 10:43hs
El hincha de Colón responde: qué opina del regreso de Vignatti

En una semana marcada por los rumores sobre el futuro dirigencial de Colón, José Vignatti definió su participación en las próximas elecciones, en principio acompañando a la lista de Tradición Sabalera, encabezada por José Alonso, uno de sus principales colaboradores en gestiones anteriores.

La noticia generó reacciones inmediatas entre los seguidores del club, y UNO Santa Fe realizó una encuesta consultando a su audiencia sobre a quién votarían en los comicios, tomando como referencia a los principales candidatos de elecciones anteriores. El resultado fue contundente: Vignatti se quedó con el 61,1% de los votos, seguido por Ricardo Luciani con 16,1%, Ricardo Magdalena con 15% y Gustavo Abraham con 7,8%.

Aunque Vignatti se perfila como una figura central, todavía no hay candidaturas confirmadas oficialmente. Entre las alternativas que se mencionan, se habla de que el oficialismo podría presentarse con una estrategia que no contemple al actual presidente Víctor Godano, mientras que también circulan nombres de outsiders como Leandro Busatto y Carlos Trod.

Con este regreso, Vignatti se posiciona nuevamente como un actor relevante en la política interna del club, generando expectativa sobre cómo se definirá la próxima contienda electoral y qué estrategias implementarán los distintos sectores sabaleros.

La encuesta de UNO Santa Fe

