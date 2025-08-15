El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Unión aplastó 4-0 a Instituto, en Alta Córdoba, para sumar su segunda victoria en el Clausura y cortar su racha adversa en la ruta. Lo celebró con un posteo ingenioso

Unión vivió un viernes espectacular, no solamente porque superó 4-0 a Instituto en un territorio donde nunca lo había hecho en Primera División, sino por la contundencia que mostró el equipo de Leonardo Madelón.

Basta con recordar (ver aparte) que desde el tercer retorno del DT, en 9 cotejos por tres competencias había marcado cuatro goles, la misma cantidad que obtuve en un par de minutos.

Asimismo, el encuentro ante La Gloria de Daniel Oldrá perteneció a la Fecha 5, en el caso del Tate, del interzonal o "Clásico" rival. No siempre sucede como en este caso al momento de hacer los emparejamientos.

Pero el CM oficial de Colón aprovechó en el momento de euforia y éxtasis, para dejar un mensaje subliminal en redes sociales.

El picante posteo de Unión después de aplastar a Instituto