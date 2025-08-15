Uno Santa Fe | Unión | Unión

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

Madelón le devolvió la titularidad a Estigarribia y el entrerriano pagó con un gol de buena factura en el 4-0 del Tate ante Instituto en Córdoba

15 de agosto 2025 · 22:18hs
Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: El trabajo siempre paga

Prensa Unión

Marcelo Estigarribia pasó por diferentes momentos desde que Kily González insistió para que se convierta en jugador de Unión. En Córdoba, el DT Madelón confió en sus servicios y no lo defraudó.

El autor de uno de los tantos en el 4-0 frente a Instituto dijo que "son muchos los mensajes que me hiceron llegar, desde que llegué elegí estar acá, le di prioridad a esta institución, estoy muy contento, venía con mucha frustración porque no podía convertir. Me voy feliz, el trabajo siempre paga, a descansar y pensar en lo que viene".

Más adelante, admitió que "hay que seguir intentando, a lo largo de mi carrera fui perseverante, creer y pensar en Huracán".

El artillero soslayó que "sin dudas fuimos efectivos, es un poco lo que buscamos, ser contundentes, determinantes en el área rival, por momentos hay que entender cada pasaje, tenemos un gran equipo, preparar Huracán, disfrutar este fin de semana".

Hubo otras actuaciones superadores

Cuando lo consultaron si ante Argentinos e Instituto tuvo sus mejores momentos desde que llegó a Unión, discrepó al decir que "la verdad que por un gol o resultado me quedo por tal o cual partido, el gol marca a un delantero, mi rendimiento, mi nivel bajó por eso me costó estar afuera, siempre intenté dar lo mejor, más allá de mi entrada contra Argentinos o el gol de hoy, creo que tuve partidos mejores".

En otro pasaje de sus declaraciones, al referirse a cómo se entendió con Tarragona, disparó: "Había que mirarnos, estar juntos con Cristian (Tarragona), había que darle descarga al equipo, entrenamos juntos, me siento muy bien, salió un buen partido, vamos a verlo para corregir detalles y contento por el resultado".

En el tramo final, aseveró: "Lo nuestro fue la contundencia, aprovechar el golpe de Instituto, venían de empatar sobre la hora, jugamos con la desespereción, la diferencia fue clara, el equipo estuvo bien".

Mirá el gol del Chelo Estigarribia a Instituto

