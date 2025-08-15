Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fragapane ponderó la contundencia de Unión en Alta Córdoba

Franco Fragapane tuvo un retorno feliz al once titular de Unión. "Pocas veces me pasó ganar por esa cantidad de goles", confesó

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2025 · 22:04hs
Fragapane ponderó la contundencia de Unión en Alta Córdoba

Prensa Unión

Franco Fragapane cumplió una actuación destacada en su regreso a la titularidad con Unión, tras ser expulsado contra Tigre y perderse el compromiso frente a Argentinos Juniors.

"Leo (Madelón) siempre nos dice que cuando ganamos es 0 a 0, hay que correr, meter, es lindo jugar con un 4-0 a favor, si te relajas te pueden complicar", dijo.

Para después, ampliar: "Fue un partido donde pocas veces me pasó ganar por esa cantidad de goles, uno juega más relajado, y el equipo lo pudo trabajar y llevarnos los tres puntos".

El cuyano confesó que "pudimos meter los goles muy rápido, después era sabido que la gente iba a apretar y les iba a pesar todo, nosotros fuimos efectivos y eso es importante".

LEER MÁS: Madelón: "Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios"

El estudio del rival

Fragapane también subrayó que "sabíamos que el partido iba a ser duro, vimos partidos de ellos, en 15' te metían en un arco, fue un partido muy bueno, quiero aprovechar para agradecer al cuerpo técnico que siempre nos apoya".

En otro tramo de sus opiniones apuntó que "veníamos de una racha muy mala de visitante, tuvimos una charla y sirvió para ganar y cortar esa racha, nos toca con Huracán, son todos partidos difíciles, fue una charla de la camiseta, fue la más linda, cuando jugábamos perdíamos, si te va mal no te queres poner esa camiseta, fue la más linda y la más querida".

Y remató: "Va a ser un torneo duro, tenemos muchos partidos de visitante hay que seguir sumando".

Unión Fragapane Instituto
Noticias relacionadas
madelon: volvimos a ser el union, corto, explosivo, compacto y sin misterios

Madelón: "Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios"

la particularidad de los cuatro goles de union ante instituto en cordoba

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

union corto su racha como visitante con una aplastante victoria ante instituto en alta cordoba

Unión cortó su racha como visitante con una aplastante victoria ante Instituto en Alta Córdoba

mira la lista de viajeros que union utilizara en cordoba contra instituto

Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Lo último

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: El trabajo siempre paga

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

Fragapane: Nosotros fuimos efectivos y eso es importante

Fragapane: "Nosotros fuimos efectivos y eso es importante"

Último Momento
El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: El trabajo siempre paga

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

Fragapane: Nosotros fuimos efectivos y eso es importante

Fragapane: "Nosotros fuimos efectivos y eso es importante"

Madelón: Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios

Madelón: "Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios"

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

Ovación
Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: El trabajo siempre paga

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Fragapane: Nosotros fuimos efectivos y eso es importante

Fragapane: "Nosotros fuimos efectivos y eso es importante"

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"