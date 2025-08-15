Fragapane ponderó la contundencia de Unión en Alta Córdoba

Franco Fragapane tuvo un retorno feliz al once titular de Unión. "Pocas veces me pasó ganar por esa cantidad de goles", confesó

Franco Fragapane cumplió una actuación destacada en su regreso a la titularidad con Unión, tras ser expulsado contra Tigre y perderse el compromiso frente a Argentinos Juniors.

"Leo (Madelón) siempre nos dice que cuando ganamos es 0 a 0, hay que correr, meter, es lindo jugar con un 4-0 a favor, si te relajas te pueden complicar", dijo.

Para después, ampliar: "Fue un partido donde pocas veces me pasó ganar por esa cantidad de goles, uno juega más relajado, y el equipo lo pudo trabajar y llevarnos los tres puntos".

El cuyano confesó que "pudimos meter los goles muy rápido, después era sabido que la gente iba a apretar y les iba a pesar todo, nosotros fuimos efectivos y eso es importante".

LEER MÁS: Madelón: "Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios"

El estudio del rival

Fragapane también subrayó que "sabíamos que el partido iba a ser duro, vimos partidos de ellos, en 15' te metían en un arco, fue un partido muy bueno, quiero aprovechar para agradecer al cuerpo técnico que siempre nos apoya".

En otro tramo de sus opiniones apuntó que "veníamos de una racha muy mala de visitante, tuvimos una charla y sirvió para ganar y cortar esa racha, nos toca con Huracán, son todos partidos difíciles, fue una charla de la camiseta, fue la más linda, cuando jugábamos perdíamos, si te va mal no te queres poner esa camiseta, fue la más linda y la más querida".

Y remató: "Va a ser un torneo duro, tenemos muchos partidos de visitante hay que seguir sumando".