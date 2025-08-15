La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

Unión fue práctico y efectivo en un 4-0 sobre Instituto que cristalizó entre los 7' y 32' de esa primera parte. Desde la vuelta de Madelón llevaba la misma cantidad

Desde el regreso a la dirección técnica de Unión , Leonardo Madelón tuvo la chance de dirigir 9 partidos antes de pisar Alta Córdoba para medirse con Instituto

Fue el cierre del Apertura, las revanchas por Copa Sudamericana, el mata-mata por Copa Argentina contra Rosario Central más los cuatro duelos iniciales de este Clausura.

Y en ese recorrido el equipo rojiblanco apenas había marcado cuatro goles: contra el Pirata, frente a Palestino, en el triunfo ante Estudiantes y el grito de Tarragona en La Bombonera.

LEER MÁS: Unión armó un festival de cuarteto en Córdoba goleando a Instituto 4-0

Ráfaga asesina en el Monumental Presidente Perón

Esas situaciones que generaba, o bien las ocasiones que faltaron en partidos anteriores, llegaron este viernes en cantidad al medirse contra el elenco de Daniel Oldrá.

Y es que en 25 minutos los de la Avenida López y Planes desplegaron una artillería ofensiva envidiable: a los 7' apareció Mauro Pittón, a los 10' fue Marcelo Estigarribia, en 17' fue Mauricio Martínez el que puso el 3-0.

Mauro Pittón cerró la goleada a los 32' de una primera mitad para el recuerdo de los santafesinos.

Una goleada espectacular del Tate