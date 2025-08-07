Día de San Cayetano: horarios de misas, cortes de calles y desvíos de colectivos por la celebración en Santa Fe

Este jueves 7 de agosto se festeja al santo, patrono del pan, la paz y el trabajo. En la ciudad de Santa Fe los festejos se llevan adelante en la parroquia ubicada en Padre Genesio 1.644 de Guadalupe Oeste

Este jueves 7 de agosto , la ciudad de Santa Fe se prepara para una nueva conmemoración del Día de San Cayetano , patrono del pan, la paz y el trabajo , con una jornada cargada de fe, emoción y esperanza en la parroquia de barrio Guadalupe Oeste .

La parroquia San Cayetano , ubicada en Padre Genesio 1644 , será el epicentro de las actividades religiosas. Desde las 00:00 horas comenzaron las misas , que continúan durante todo el día en los siguientes horarios:

00:00

07:00

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

A las 16:30, se realizará la procesión central, encabezada por el arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy, que recorrerá las calles del barrio: saldrá desde la parroquia, tomará por Marcial Candioti, continuará por Risso, seguirá hasta Sarmiento y regresará al templo. Para esta actividad, se dispondrán cortes temporales de tránsito.

“San Cayetano tiene un lugar especial en el corazón del pueblo”

El sacerdote Diego Sosa, responsable de la parroquia, compartió sus expectativas para la jornada en diálogo con Sol Play:

“San Cayetano fue un hombre que dedicó su vida a los enfermos y los pobres. La gente se siente identificada con ese rol. En Argentina tiene un lugar especial por su relación con el pan, la paz y el trabajo”, expresó.

Sobre la participación de los fieles, agregó:

“Todos los años viene mucha gente. Suponemos que este jueves será igual. Muchos llegan a agradecer o a pedir, y eso les hace bien. Esperamos que sea un día hermoso, como cada 7 de agosto”.

¿Cómo llegar al Santuario San Cayetano?

El acceso al santuario es posible mediante diversas líneas de colectivos:

Líneas 10 y 16 (por Padre Genesio)

Línea 8 (por Av. General Paz)

Líneas 4 y 22 (por Av. Galicia)

Desde Monte Vera, Recreo y Laguna Paiva: líneas que circulan por Aristóbulo del Valle

En tanto desde las 6 y hasta las 22 se dispuso el corte de tránsito en Alberdi y Padre Genesio. Durante la Peregrinación que inicia a las 16:30 habrá cortes temporales

Además, se han dispuesto modificaciones en los recorridos de las siguientes líneas de colectivo:

• Línea 10 (ida): De recorridos habituales por Padre Genesio - Mitre - Alberti - Necochea - Padre Genesio a recorridos habituales.

• Línea 16 (vuelta): De recorridos habituales por Padre Genesio - Mitre - Alberti - Necochea - Padre Genesio a recorridos habituales.

Una celebración de fe en tiempos difíciles

La celebración del Día de San Cayetano convoca a miles de personas que, en un contexto económico desafiante, se acercan al santo a pedir trabajo, salud y esperanza. Como cada año, se espera una importante concurrencia de fieles de toda la región.

