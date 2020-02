Unión dejó atrás el partido ante Patronato y se enfoca en el compromiso del jueves en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro por la vuelta de la fase inicial de la Copa Sudamericana. Por eso este lunes completó un nuevo entrenamiento en el predio Casasol, pero fueron tareas livianas y algunos movimientos tácticos, por lo que el DT Leonardo Madelón no dio pistas de la formación.

La gran duda sigue siendo Jalil Elías, que en Paraná sufrió un fuerte golpe en la espalda y que por ahora no le permite moverse a la par del resto. El escenario es de análisis permanente en base a su evolución, ya que es una pieza clave en el medio, no solo por su despliegue sino también por ser hoy el termómetro en la zona de gestación y contención.

Jalil Elias.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Sí está claro que el jugador viajará a Brasil con la delegación que partirá este miércoles por la mañana, aunque es duda. Se están haciendo las tareas necesarias para que pueda estar, a punto tal que si muestra signos de molestia, el futbolista podría pensar en infiltrarse, ya que el foco está cerca de la cintura. Por las dudas, el DT analiza quién puede reemplazarlo en caso que no esté.

Una posibilidad es que arme una línea de cinco atrás, con los ingresos de Federico Milo y Ezequiel Bonifacio. O si se mantiene el 4-4-2, el plantel cuenta con el uruguayo Sebastián Assis –que aún no debutó–, Emanuel Cecchini y el juvenil Juan Ignacio Nardoni. No se conocen pistas por el momento, ya que no hubo un ensayo formal de fútbol. Es complicado conocer qué pasa por la cabeza de Madelón, atendiendo a que hay varias alternativas a las que apostar.

Federico Milo.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

El 3-0 de la ida en el 15 de Abril trae tranquilidad y optimismo, pero no da lugar a relajación, ya que el partido en el Arena Independencia será muy diferente y con una gran carga emocional. El Galo debe salir a buscar el partido y eso a Unión lo hace sentir más cómodo por el juego que despliega. Por si fuera poco, si marca un gol obligará al rival a hacerle cinco, en algo que terminaría sentenciando la llave.

Esto será día a día y seguramente la formación se conocerá minutos antes del cotejo internacional, más que nada por cómo reaccione Elías, que es una pieza fundamental. Este martes después de la práctica habrá atención a la prensa, y quizás el conductor rojiblanco aclare un poco la situación.

Leonardo Madelón.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

El panorama está claro y el elenco santafesino deberá salir a bancarse la embestida del Mineiro, que tiene que tirar todo en busca de la victoria, pero las ansias de gloria es lo que aflora y eso es un condimento trascendental en pos de acceder a la siguiente instancia.