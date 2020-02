Este sábado arrancó la venta de entradas de los hinchas de Unión para el partido del jueves próximo en Belo Horizonte, desde las 21.30, ante Atlético Mineiro por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. Hay 2.000 localidades a disposición y por eso es grande la expectativa en la gente, que después del 3-0 de la ida en Santa Fe, despertó todavía más la algarabía y no quieren perderse este choque internacional.

• LEER MÁS: Los hinchas de Unión comenzaron a "copar" Brasil

Por eso varios optaron por emprender el viaje días antes para asegurarse un lugar, a raíz que cómo viene la mano no sería factible conseguir más, ya que el estadio Arena Independencia tiene capacidad para cerca de 25.000 espectadores y el local no tiene intenciones de ceder espacio. Conmebol dispone de un mínimo, pero no tiene injerencia directa en la tratativa de ampliar el cupo.

Club Atlético Unión on Twitter ¡Buenos días, Tatengues!



¡Cuenta regresiva! #UniónCopaBrasil pic.twitter.com/vrQAfdPXKs — Club Atlético Unión (@clubaunion) February 17, 2020

Así las cosas, algunos fanáticos se la jugaron, ya sea en auto, colectivo o avión. Pero hay algunos que aprovecharon que tenían algunos días libres y primero pasaron por lugares más reconfortantes y con playa para hacer la previa. Esto se vio reflejado en las redes sociales, con los colores rojo y blanco que se empieza a notar cada vez más.

• LEER MÁS: La particular arenga del capitán de Unión a los hinchas que viajan a Brasil

La aduana también va ganando en intensidad y se espera que la masa llegue entre miércoles y jueves. El tema está en asegurarle lugar a la gente, porque se espera que vayan más de lo esperado, generando bastante incertidumbre, sobre todo por el esfuerzo que se debe hacer desde lo económico.

Club Atlético Unión on Twitter #Tips para alentar a Unión en



✅ Ingreso DNI Digital tarjeta /DNI Digital libreta celeste /Pasaporte

Menores con padres, tutores o autorización para salir del país

En auto con seguro del Mercosur, carnet y tarjeta verde no vencida (no vence si viaja titular). pic.twitter.com/kVQkLpLrc9 — Club Atlético Unión (@clubaunion) February 15, 2020

Pero la pasión no tiene fronteras y los adeptos de Unión ya vaticinan una fiesta inolvidable que espera ser coronada, si el destino lo quiere, con la clasificación a la siguiente fase. ¿Lo logrará? Eso sí, aguante no le faltará