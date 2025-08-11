Uno Santa Fe | Ovación | Defensa y Justicia

Defensa y Justicia y Riestra le bajarán el telón a la fecha en Florencio Varela

Defensa y Justicia recibirá a Deportivo Riestra este lunes, desde las 19, en Florencio Varela, en el cierre de la fecha 4 del Clausura.

Defensa y Justicia y Riestra le bajarán el telón a la fecha en Florencio Varela

Defensa y Justicia y Deportivo Riestra chocan este lunes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Se podrá ver por ESPN Premium.

El cierre de la jornada puede ser clave para el “Malevo”, que con una victoria puede quedar como único líder de la Zona B.

Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra

Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.

Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.

El seleccionado argentino practicó este en el estadio Mario Kempes y el ensayo fue observado por más de 10 mil personas.

Los Pumas están en Córdoba, y tuvieron su entrenamiento abierto

La Selección Argentina de vóley U-21 sigue imparable en el Mundial. Triunfaron ante Vietnam por 3 a 1.

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

La santafesina Ingrid Marcipar, segunda desde la izquierda, integra la selección nacional de remo en Asunción.

Una santafesina estuvo muy cerca de subirse al podio en remo

Malena Santillán consiguió su primera medalla en los Juegos Panamericanos Juveniles que se desarrollan en Asunción, Paraguay.

Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

