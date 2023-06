"Mi prioridad siempre fue la de continuar en Unión"

Kevin Zenón no venía teniendo un buen rendimiento, al punto tal que había perdido su lugar dentro del equipo titular. Sin embargo, la salida de Lucas Esquivel le abrió la puerta para volver a estar dentro de los 11, en una posición en la que había jugado cuando el entrenador era Juan Manuel Azconzábal. En diálogo con Radio Gol 96.7, el jugador rojiblanco habló de ese tema y de otros.

"Conozco la posición, cuando estaba el Vasco (Azconzábal) me probó ahí en esa línea de 5 y la conocía bastante. Lo primero es tratar de estar ordenado, yo quería subir mucho y no podía pasar muchas veces porque después me costaba la vuelta. Y la realidad es que tenía que preocuparme por la marca", aseguró Zenón sobre la posición en la que jugó ante Huracán.