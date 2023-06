LEER MÁS: Unión pide la autorización del plan para agrandar el estadio

En cuanto a lo que representó el triunfo de Unión ante Huracán, Mauro Luna Diale comenzó diciendo: "Gracias al triunfo se puede afrontar una semana tranquila, cada partido es diferente pero nosotros ya estamos preparando el partido ante Gimnasia. Volvimos con mucha felicidad, siempre que se gana nos quedamos más tranquilos, no fue de los mejores partidos que tuvimos, pero lograr los tres puntos es fundamental".

Embed

Luego, cuando se le hizo referencia al nuevo puesto donde lo ubica el DT Sebastián Méndez, Luna Diale destacó: "Probé varias posiciones con el Gallego y Gustavo (Munúa), me siento cómodo en todas las posiciones, trato de manejarme con tranquilidad, para conocer el puesto de a poquito y ganar en confianza. Hoy creo que no podría darme el gusto de elegir la posición donde me gustaría estar, cuando uno es delantero le gusta estar cerca del arco, pero hoy me toca en otra posición y trato de adaptarme".

Gol Unión.JPG Télam

Se le hizo referencia al reconocimiento del hincha de Unión cuando fue reemplazado, a pesar de la dura derrota en la última presentación de local ante Sarmiento, y destacó: "Es algo lindo que el público te reconozca, trato de dejar todo en la cancha y ayudar al equipo, siempre trato de poner mi granito de arena para que Unión esté lo más alto posible. Remontándonos al año pasado tuvimos un bajón importante luego de las eliminaciones de la Sudamericana y Copa Argentina, nos pegó duro y no pudimos reponernos. Creo que el chip que pudimos cambiar en estos partidos fue en la mentalidad del equipo".

Más adelante, Luna Diale reflexionó: "A nadie le gusta estar donde estamos, creo que poniendo todo lo que cada uno debe poner, vamos a salir de ahí. Ahora tenemos un partido importante de local ante nuestra gente, vamos a intentar darle un triunfo que la gente se lo merece, ya que están en todo momento".

LEER MÁS: Nuevo cónclave entre el oficialismo y la oposición en Unión

Cuando se le preguntó por el malestar de los hinchas en los últimos partidos como local, referenció: "Obvio que a veces se entiende el malestar de la gente, ya quiere que su equipo ande bien, pero no se lo podíamos dar, creo que con estos triunfos le dimos tranquilidad, confianza, para que crean en nosotros. Lo que más deseamos es que Unión esté arriba. Siempre lo importante es lo grupal, que Unión esté por delante, eso nos va a dejar a flote a todos. Estamos contentos por estos partidos".

En otro tramo se le preguntó sobre si se sienten afectados por los arbitrajes, y el jugador de Unión opinó: "Es difícil de hablar de ese tema, siempre lo tenemos a Corvalán para lidiar con los árbitros, lo delegamos con él ya que tiene más experiencia. Igualmente creo que como te perjudican también te favorecen, está un poco al azar el tema de los árbitros".

En el final, cuando se le preguntó sobre si tiene alguna propuesta para emigrar de Unión, Mauro Luna Diale advirtió: "No sé nada y no pienso en eso, estamos enfocados en sacar adelante a Unión".